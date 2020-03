Tportalov bloger testirao je bike stazu od Zaboka do Sv. Križa Začretja: Biciklom do zagorskoga hedonizma na kvadrat

Tportalov bloger isprobao je novu bike stazu od Zaboka do Sv. Križa Začretja. U srcu Zagorja konačno je napravljena bike staza, duga sedam kilometara, sa spojnicama na izlazu iz Zaboka i ulazu u mjesto Sv. Križ Začretje, a važna je jer omogućava da se sigurno i bezbrižno odmaknete iz vrlo prometne i urbane zabočke aglomeracije te dolaskom u Sv. Križ Začretje nastavite pedalirati zagorskim brežuljcima

Do Zaboka sam odlučio doći vlakom jer je tako najbrže i najjednostavnije. Iako se još obnavlja, prugom prijepodne voze vlakovi do 9 sati, a popodne od 16 sati. Nedjeljom i blagdanom nema radova, tako da voze cijeli dan. Ujutro iz Zagreba idu starije kompozicije, no bicikl se može strpati i u njih. Novi dizelski niskopodni motorni vlakovi popodne voze u oba smjera te gotovo svaka linija ima i odjeljak za bicikle, što olakšava utovar i kretanje. Novi peroni duž pruge prema Zaboku podignuti su pak na razinu vlaka i pomažu svima, pa i biciklistima.

Uređuje se sve više prometnica koje će značajno pomoći pri realizaciji ideje da se uz prugu napravi i bike staza od Zaprešića do Zaboka. Upravo to je i napravljeno, ali uz novu brzu prometnicu od Zaboka prema Sv. Križu Začretju. Desno od ceste, potpuno odvojena od kolnika, izgrađena je bike staza, koja se pomalo i asfaltira, a postavljena su i dva mala mosta, tako da se ne mora na cestu da bi se prešao potok ili sl. Tu je i novo moderno biciklističko odmorište, s brojačem biciklista, kartom i popularnim klamericama za parking. Kako bike staza počinje izvan Zaboka, do nje je najlakše doći Zabočkom ulicom, a slično je i kod Začretja, u kojem se ipak lakše snaći. Bike staza nije označena, pa bi svakako trebalo postaviti signalizaciju. Kad označavamo bike rute kojima je opasno voziti se, logično je da obilježimo i bike koridore koji su uređeni te su za svaku preporuku, kao što je ova biciklistička staza. Ipak, da ne pratim ovaj projekt Zaboka preko društvenih mreža, ne bih ni znao da postoji.

Kako se brza cesta radi i dalje od Sv. Križa Začretja prema Krapini, bilo bi logično da i bike staza nastavi svoj put. Bila bi to vrlo lijepa cikloturistička cjelina. Zamislite bike rutu od Zaprešića, preko Zaboka, sve do Krapine. Time bismo dobili vrijednu infrastrukturu za bicikliste i turiste. Ali i one koji bi tako putovali na posao ili u školu. Sv. Križ Začretje pitoreskni je gradić, čiji se jezero i veliki dvorac vide izdaleka. Nastavio sam laganom vožnjom prema sjeverozapadu. Uz preporuke za nekoliko vinarija, uočio sam turističku signalizaciju za Vuglec Breg. Poznato seosko imanje za koje sam načuo vjerojatno je na bregu, pomislih. Nikada nisam bio na njemu, pa me privukla znatiželja. Vožnja po asfaltu, zaista bez prometa, uživancija na kvadrat... Sve puno cvijeća i brežuljaka. Doduše, do kojih se malo teže popeti.