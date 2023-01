[VIDEO] Tomašević objasnio zašto su pacijenti u centru Zagreba ostali bez liječnika opće prakse

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da su liječnici iz četiri ordinacije Doma zdravlja Centar koje su zatvorene početkom godine, otišli u mirovinu, a zbog malog broja pacijenata one su preraspodijeljene tamo gdje nedostaje obiteljskih liječnika

“Nisu one ukinute nego su liječnici otišli u mirovinu . Budući da u centru grada ima viška ordinacija , a manjka u rubnim dijelovima grada, radi se zapravo o preraspodjeli”, rekao je Tomašević prilikom obilaska radova na Dječjem vrtiću Kašina. Jučer je ministarstvo zatražilo očitovanje Grada Zagreba , kao osnivaču DZ-a Centar zbog pritužbi koje su građani uputili jer su početkom godine ostali bez svojih obiteljskih liječnika .

Tomašević je istaknuo da četiri ordinacije obiteljske medicine, jedna u Runjaninovoj ulici i tri u Ulici Grgura Ninskog nisu imale dovoljan broj pacijenata. Komentirajući tko je bio odgovoran da to nije rečeno pacijentima koji su “preko noći” ostali bez svog obiteljskog liječnika, istaknuo je da je Dom zdravlja sve uredno objavio na svojim stranicama.

“Imat ćemo i sastanak na tu temu s Ministarstvom zdravstva, čija je to točno uloga, HZZO-a ili Doma zdravlja (...). Da li se moglo bolje, možda i je, no u svakom slučaju ne radi se o ukidanju nego usklađivanju sa standardom”, rekao je Tomašević. Dodao je da pacijenti sada sami moraju odabrati kojeg liječnika žele, da to za njih nitko ne može odabrati.