Tomašević: Projekt Zagreb ide, dobit će EU sufinanciranje za vodovodnu mrežu

Novinari su, naime, Tomaševića pitali zašto Grad Zagreb nije uspio dobiti sufinanciranje od EU fondova 320 milijuna eura koje je najavljivao za investiranje u vodoopskrbu i odvodnju za "Projekt Zagreb", a on je odgovorio da je to bio samo prioritizacijski poziv, a pravi poziv će tek uslijediti i očekuje EU sufinanciranje tog projekta.

Kategorički je odbacio da bi zbog toga došlo do poskupljenja vode za Zagrepčane.

"Projekt Zagreb ide, dobit će EU sufinanciranje i to nikako neće utjecati na cijenu vode, dapače. Projekt će biti realiziran, to su investicije koje jednostavno nemaju alternativu, one su nužne, one se nisu dogodile 20 godina i one će se dogoditi sigurno", ustvrdio je gradonačelnik.

EU sufinanciranje tog projekta Tomašević očekuje. Vjeruje da će se povećati alokacija, jer, kaže, alokacija kakva je bila u prioritizacijskom pozivu, je takva da bi Projekt Zagreb "pojeo cijelu alokaciju, ne bi ostalo ništa novca za druge gradove".

Grad će stupiti u posjed pročistača otpadnih voda 3. kolovoza

Da bi Projekt Zagreb mogao biti financiran iz EU fondova, jedan od ključnih uvjeta je pročistač otpadnih voda, koji ne može biti u privatnom upravljanju, napominje Tomašević, dodavši da je to jedan od tri razloga zašto su raskinuli privatnu koncesiju vezano za uslugu pročišćavanja otpadnih voda.

Rekao je da će Grad u posjed pročistaču otpadnih voda moći stupiti 3. kolovoza i tek tada zapravo mogu dobiti sufinanciranje iz EU fondova.