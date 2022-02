Tomašević otkrio koliki su gubici plinare i što planira učiniti s njom

Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a.

Situacija s cijenama plina je eskalirala. - Došlo je do toga poskupljenja, vezano uz poslovne korisnike, građani to direktno nisu osjetili. Jesu na ostalim poskupljenjima, no kako znate, grad Zagreb nema poluge za porezne politike ili politiku cijena, to ima država. Očekujemo od države pakete koji se najavljuju, kojima će se apsorbirati rast cijena energenata te će se onda to preliti u opću inflaciju. S time se bore i sve druge članice EU-a, pojašnjava na početku gostovanja zagrebački gradonačelnik.

HEP preuzima GPZ Opskrbu Govoreći o situaciji u Gradskoj plinari Zagreb, u odjelu Opskrba, te je li se zakasnilo sa smjenama, kaže da ne. - Njihovi propusti se još utvrđuju, interna kontrola će utvrditi sve vrste odgovornosti za bivšu upravu Gradske plinare, ako je bilo nesavjesnog poslovanja, to je još bilo u proljeće kada su s većinom poslovnih subjekata kao kupaca napravljeni ugovori po fiksnoj cijeni, a s dobavljačima su u lipnju napravljeni ugovori po varijabilnoj cijeni, tako je došlo do te razlike. Cijene su u kolovozu i rujnu eksplodirale, na globalnom tržištu. Na pitanje je li "najelegantnije rješenje" da HEP preuzme GPZ Opskrbu, ističe. - Ministar Tomislav Ćorić je to spomenuo, ako će se o tome razgovarati onda se treba pogledati cjelokupna tržišna vrijednost poduzeća, sa svim potencijalima, sa svim gubicima. Ima različitih opcija. Gubici su veliki, Plinara je dobar dio apsorbirala, no ovako se dalje ne mogu gomilati gubitci. Kada bi se to prelilo na Holding, onda to dolazi u pitanje. To se ne smije dogoditi. Što se tiče poduzetnika koji su došli u situaciju plaćati velike račune za plin, Tomašević kaže da su svi poslovni korisnici informirani još u studenom da se mogu prebaciti na druge opskrbljivače, da su neki ostali i prihvatili nove cijene, dok neki nisu. - Neki su najavili tužbe, a za sada ih još nema. Da je situacija dobra - nije. Ona je djelomično rezultat individualne odgovornosti bivše uprave, ali i globalnih okolnosti. U cijeloj EU opskrbljivači odlaze u stečaj i bankrot.