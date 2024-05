Tomašević: Nećemo podržati Penavu za šefa Sabora

'Ono što mogu reći jest da ćemo biti konzistentni oko onoga što smo govorili prije izbora, a to je da nećemo surađivati s HDZ-om. Tako razmišljaju u SDP-u i Mostu, bez obzira na svjetonazorske razlike. Također, s obzirom da je SDP osvojio najviše mandata od oporbenih stranaka, smatram primjerenim da ima predsjednika Sabora.'

Ipak, u Mostu su predložili Ivana Penavu, lidera DP-a. 'Ne vidim kako bi SDP pristao na tako nešto i koliko je to smisleno, fer ili pravično. To ne možemo podržati jer ne vidim da je to politički fer ili u skladu s onime što smo govorili prije izbora.'

Naglasio je spremnost i za scenarij po kojem bi došlo do novih izbora, a kritizirao je i Domovinski pokret zbog svega što se pričalo prije izbora, a sad je izgledna koalicija s HDZ-om.

“Nekako će to morati objasniti biračima, ako se odluče na tako nešto”, zaključio je Tomašević.