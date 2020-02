Tomašević će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba, a ima ambicije i na parlamentarnim izborima

Tomislav Tomašević, zastupnik platforme "Zagreb je naš", gostujući u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" potvrdio je da će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba te da će se opcija "Možemo" angažirati na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj

'Zagreb treba ući u 21. stoljeće. Dvadeset godina kasnimo, nismo metar tramvajske pruge napravili, nismo rješili pitanje Jakuševca. Već 20 godina imamo zabranu izgradnje javnih garaža u centru grada, kako bi maknuli što više automobila iz centra grada, a i kako bi se što više aktirale pješačke i biciklističke staze. Sve europske metropole rade upravo to, a mi suprotno.', kazao je.

Izjavio je i da želi da se " spoji borbenost, koju je većina dokazala kroz aktivizam , borbu za opće dobro sa znanjem o različitim temama te da to treba Hrvatskom saboru".

'Sjednice Skupštine znaju trajati i po četiri dana jer raspravljamo o svakoj točki. Sve nam je bitno. Sve muljaže gradske uprave nastojimo razotkriti. To nije ni blizu onako kako je izgledalo u prošlom mandatu', dodaje.

'Izaći ćemo sigurno u svim izbornim jedinicama, međutim ne vjerujem da ćemo baš preći prag u svim izbornim jedinicama. Sigurno ćemo izaći u četiri jedinice koje čine grad Zagreb, Istri, Primorju, Dalmaciji. Tu imamo svoje ljude i oni su prepoznati u lokalnim zajednicama i oni imaju neku povijest više od 10 godina bavljenjem aktivizmom za opće dobro. Vidi se da ih nitko nije uspio kupiti. Imaju konkretna znanja, to su visokoobrazovani ljudi za različite teme', izjavio je Tomašević.

Odgovarajući na pitanje voditelja i urednika Aleksandra Stankovića misli li da je možda tako i MOST nastao, Tomašević je rekao da postoje određene sličnosti, ali ne želi to uspoređivati jer je MOST, kako kaže, skrivao svoju ideologiju te da se ona na kraju pokazala kao desna.

'Mi ne skrivamo svoju ideologiju. Mi smo zeleno-lijeva politička platforma - i kao "Možemo" i kao "Zagreb je naš!".

Govoreći o SDP-ovoj incijativi za raspisivanjem referenduma o Milanu Bandiću, Stanković je kazao da postoje otegotne okolnosti za to poput prikupljanja 140.000 potpisa u 15 dana. Tomašević je dodao da bi se to trebalo prikupljati na štandovima na javnim površinama, a da bi postavljanje štandova trebao odobriti upravo gradonačelnik.