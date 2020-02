Tomašević: Čak je i malo gadljivo gledati kako Bandića dojučerašnji saveznici šutiraju nogom po podu

Generalni urbanistički plan Zagreba postao je nacionalno političko pitanje, na kojem se prelamaju mnogobrojni interesi. Što se može očekivati od nastavka sjednice Gradske skupštine u ponedjeljak u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija govorio je Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš, predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

'Postoje amandmani HDZ-a koji su više-manje alibi amandmani kako bi se samo odgodilo glasovanje. Onda postoje amandmani gradonačelnika koji su manje problematični. Najproblematičniji su ovi amandmani koji su došli iz Bandićevog kluba i to je posebice iz perspektive ovih prenamjena zelenih površina u građevinska zemljišta. Zapravo je tu riječ o jednoj nekretninskoj alkemiji. Znači vi potezom pera, amandmanom koji je u zadnji čas zapravo 10 puta povećate vrijednost zemljišta koje ste prenamijenili iz zelene površine za recimo nekakvu stambenu izgradnju', izjavio je.



Na pitanje koje su mogućnosti Ministarstva graditeljstva, ima li nekih očekivanja od njih, Tomašević je kazao da mu je to teško reći. 'Zato što, vidjeli smo već do sada da je ministarstvo sklono raditi i dupli pas s gradonačelnikom. Sjetimo se kada su pompozno na konferenciji za medije drugi put uskratili suglasnost na GUP i rekli su da proces usklađivanja, ministar je to rekao, može trajati godinama - da bi za nekoliko dana tu istu suglasnost dali.



Na pitanje očekuje li da će Bandić, bez obzira na to kako se razvije ova situacija, ići na sljedeće izbore, rekao je: 'On nema druge nego da ide na nove izbore jer inače mislim da će svi ovi neki sudski procesi ići u nekom drugom smjeru. Tako da, on jednostavno je talac svoje situacije, on mora ići dalje do kraja. Međutim, on je dosta oslabljen i ja sam uvjeren da mu je ovo zadnji mandat, svi su ga se odrekli, čak je to i malo gadljivo gledati kako ga dojučerašnji saveznici šutiraju nogom sada na podu. Slično smo gledali i s Todorićem, međutim, naravno Milan Bandić nije Ivica Todorić. On itekako ima i dalje puno resursa na raspolaganju pa čak kažem i ovo sve što se dešava s amandmanima, ova otimačina resursa je u svrhu sljedeće kampanje i u tom smislu mislim da i dalje predstoji zadatak za pobijediti Bandića, on se neće sam pobijediti.'