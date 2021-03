Tomašević: Inzistirat ću na tome da imamo javne natječaje za uprave gradskih poduzeća, a vjerujem da je to nešto što kandidat Filipović ne može obećati

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević poručio je u utorak da, postane li gradonačelnik, ne misli povećavati broj zaposlenih u Gradskoj upravi i gradskim poduzećima

"Mislim da ima dovoljno sad kapaciteta, i materijalnih i ljudskih, da se odrađuju čak i neki poslovi koji su sada 'outsourcani' privatnim poduzećima. I ono što je ključno, meni neće biti bitno tko je u kakvoj stranci ili nije ni u jednoj stranci, meni je jedino bitno nakon promjene vlasti da svatko radi svoj posao. Isto tako mi je bitno, i na tome ću inzistirati - da imamo javne natječaje za uprave gradskih poduzeća, a vjerujem da to je nešto što kandidat Filipović ne može obećati", rekao je Tomašević komentirajući, na pitanje novinara, to što ga je gradski zastupnik HDZ-a i kandidat za gradonačelnika Davor Filipović prozvao da će "zapošljavati doušnike i cinkere".

Govoreći o održavanju 40. sjednice Gradske skupštine, vjerojatno posljednje u ovom sazivu, na kojoj je, nakon nedavne iznenadne smrti gradonačelnika Milana Bandića, na pitanja zastupnika odgovarala obnašateljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, Tomašević je ocijenio da je "malo dinamika popustila već na aktualnom satu".

Rekao je da se javilo osam zastupnika iz stranke BM 365, koji su postavljali pitanja svojim kolegama, pročelnicima, tako da se cijeli aktualni sat pretvorio u prezentaciju gradskih projekata, tako da nema više nikakve dinamike između oporbe i vladajuće većine.

Rekao je i kako je njegov osjećaj da "nije tu baš više takva sloga u vladajućoj većini, pa čak ni u stranci BM 365". "Mislim da više nema tog kohezivnog faktora i da tu bi moglo biti svega", ocijenio je.

Komentirajući to što je obnašateljica dužnosti gradonačelnika povukla točku o pročistaču otpadnih voda, Tomašević je rekao kako to ostaje za sljedeći saziv, ali je šteta već napravljena jer je taj sporazum potpisan još 2000., a sada gradski pravnici tvrde da je taj teret izrade trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda i dalje na Gradu, a EU odbija to sufinancirati jer je riječ o privatnoj firmi, koja ima koncesiju.

Tomašević je ustvrdio kako se iz dosta točaka koje je Pavičić Vukičević povukla sa sjednice vidi da je tu "HDZ vršio pritisak", a da su takvi bili posljednje četiri godine - neki bi se štetni projekti zaustavili.

Rekao je da je Klub lijevog bloka predložio točku koja se odnosi na pomoć građanima u rušenju objekata koji su nakon potresa predviđeni za rušenje.

"Mi imamo desetke obiteljskih kuća koje godinu dana nakon potresa još uvijek nisu srušene, a cijena jednog rušenja prosječno košta 100.000 kuna. I dalje se čeka država, i dalje se čeka Fond, a s druge strane gradska poduzeća imaju mehanizaciju i ljude da pomognu ljudima u rušenju", rekao je Tomašević.

Dodao je da je to bila posljednja tema o kojoj su na Predsjedništvu raspravljali s gradonačelnikom Bandićem prije njegove smrti, a njegovo stajalište je bilo da to treba napraviti te je poslao dopis svim mjesnim odborima da se utvrdi koliko točno takvih objekata ima.

Tomašević drži kako je potrebno da država konačno odvoji više novca u proračunu za obnovu privatnih zgrada jer je sada odvojeno oko jedan posto potrebnog iznosa. "Tako da ne može ni Grad tu sufinancirati s 20 posto, ako je država toliko malo odvojila, znači 240 milijuna kuna za 2021. godinu", rekao je.