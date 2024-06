Tomašević: Građani ne moraju brinuti što se tiče opskrbe plina

- Stabilizirali smo financije grada i to prije roka koji je prethodna vlast sebi odredila. Jedini smo grad i županija koji nisu za vrijeme inflacije poskupili nijednu uslugu. Dapače, pojeftinili smo javni prijevoz. Od subote 160 tisuća građana ima besplatan javni prijevoz. Uveli smo i besplatnu žičaru kako bi smanjili broj automobila na Sljemenu. Što se tiče kvalitete usluga, uvijek može biti bolje i unaprjeđujemo usluge. Dobili smo 40 novih kamiona u Čistoći unazad nekoliko mjeseci, kupili smo 65 autobusa, još ćemo kupiti 100 autobusa na obnovljiv izvor energije, nove tramvaje. Vladamo ovim gradom s dvije i pol milijarde eura bez ijedne korupcijske afere već tri godine, rekao je.

Komentirao je i situaciju s Gradskom plinarom Zagreb.



- Ono što je procjena smanjenja prihoda Gradske plinare Zagreb koju je objavio i Holding, nekakvih je 70-90 milijuna eura za ovu godinu. Kao opcija postoji tržišna borba. To ćemo vidjeti oko uvjeta koje će dobavljači dati. Prije četiri godine je prethodna uprava od strane prethodne vlasti isto ponudila cijenu koja je bila najskuplja u cijeloj Hrvatskoj. U Gradu Zagrebu su najveći troškovi poslovanja i uvijek je marža za Grad Zagreb bila najskuplja u odnosu na cijelu zemlju. Tu maržu smo povećali za 7 posto u ove tri godine u odnosu na inflaciju koja je bila 20 posto. Išlo se tako da se ne akumuliraju dodatni gubici koje je prouzročila prethodna uprava Gradske plinare Zagreb. Ne vidim što je Gradska plinara pogriješila. Građani ne moraju brinuti što se tiče opskrbe plina. Distribuciju će i dalje raditi Gradska plinara Zagreb, jedino što će potencijalno dobivati račune od druge firme, ako ostane ova odluka, rekao je Tomašević za Dnevnik HRT-a.



Istaknuo je kako će se Projekt Zagreb sigurno realizirati te da tu nema alternative.



- To je preko 300 milijuna eura, treba se realizirati do 2029. godine i to će se realizirati, dodao je.



Dotaknuo se Jakuševca za koji kaže kako Općinski sud provodi istragu te da na to ne mogu utjecati, a sanacija bi uskoro trebala početi.



- Što se tiče Centra za gospodarenje otpadom, obećavalo se 20 godina i nijedna politička opcija to nije riješila. Realno je do 2028. godine. Držimo se i dalje hodograma kojeg smo prikazali skupštini u siječnju, trenutno je javna nabava za projektnu dokumentaciju od milijun i nešto eura, a cijeli projekt je oko 150 milijuna eura. Ako treba, Grad će to sam financirati. Odlučni smo da zatvorimo Jakuševec i otvorimo Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, rekao je.



Tomašević je komentirao situaciju s kapacitetima u dječjim vrtićima. Naglasio je kako su otvorena četiri nova dječja vrtića prošle godine.



- Planiramo otvoriti 10 novih vrtića ove godine. Izgradili smo 16 škola u ove tri godine. Isto tako smo povećali subvencije privatnim dječjim vrtićima kako ne bi dizali cijene. Jako puno djece koja su veće upisana u privatne vrtiće pokušava se prebaciti u gradske dječje vrtiće. Ostat će sigurno nešto neupisane djece. Ne možemo preko noći riješiti taj problem. Sigurno će biti manje nego što je bilo prošle godine, zaključio je.

Gradska oporba, očekivano je nezadovoljna i općenito - kritična.

- Žele odvojeno prikupljanje, nemaju kompostane, nemaju ideje, otvaraju divlje kompostane kao na Čretu, pa se građani bune jer to smrdi, pa razmišljaju o spaljivanju, a njihova agenda navodi da spaljivanje ne dolazi u obzir, istaknuo je Igor Peternel, potpredsjednik Gradske skupštine (Domovinski pokret).

- Grad Zagreb je danas grad s najvećom stopom poreza na dohodak u Hrvatskoj. S druge strane, kite se tuđim perjem, kako je Grad Zagreb financijski konsolidiran ne priznajući da je to samo rezultat porasta plaća koje su pak rezultat dobrog rada Vlade, naglasio je Mislav Herman, potpredsjednik Gradske skupštine (HDZ).

Bliski suradnik prethodnog gradonačelnika, a danas predsjednik nove stranke Plavi grad optužuje Tomaševića da je na čelne pozicije postavio kadrove iz SDP-a i stranke Možemo!.

- U biti, Tomašević je nesposoban za vođenje grada, a sukladno tome na odgovorna mjesta postavlja sebi nesposobne. A s druge strane tu su velika financijska zaduženja kojima je izložio grad po enormno skupim kamatnim stopama, rekao je Ivica Lovrić, zastupnik u Skupštini Grada Zagreba (Plavi grad).

No, gradonačelnikovim radom nisu posebno zadovoljni ni članovi koalicijskog SDP-a, ponajviše zbog propuštenih prilika.

- Ako imamo propuštene prilike, građani su opet izgubili dio novaca, koji se može i treba iskoristiti za infrastrukturu i za rješavanje nagomilanih problema. Tako da na kraju ni s Bandićem ni Tomaševićem nisu dobili puno, rekao je Renato Petek, zastupnik u Skupštini Grada Zagreba (SDP).

- Ova gradska vlast ostavlja dojam jedne nekorumpirane, nasuprot onog što je bilo, jedne pristojne građanske vlasti. Gradonačelnik argumentira, razgovara, promišlja, nema političkog cirkusa što smo imali prije. Međutim, od kapitalnih investicija ne vidimo ništa da je počeo, rekao je Branko Kolarić, predsjednik zagrebačke organizacije SDP-a.

A najbolji test gradonačelnikove popularnosti bit će lokalni izbori, u svibnju sljedeće godine.