Tomašević o Međimurje-plinu: Za pola eura mjesečno građani ne žele mijenjati firmu

Tvrdi da mu se više gradonačelnika javilo koji su čekali odluku VUS-a kako bi mogli i oni ići s istim modelom, a to je već napravio Slavonski Brod, jer se takav model pokazao jeftin i učinkovit za povećano odvajanje otpada, a i pravedniji je jer onima koji odvajaju otpad omogućuje manje račune za uslugu odvoza otpada.

"Nikada u cijeloj Hrvatskoj, ni u jednom gradu nije došlo do tako velike promjene u sustavu otpada u tako kratkom vremenu. I to znači ne samo da plavim ZG vrećicama nije odzvonilo, kao što se rekli danas, ne znam na temelju čega iz ovih udruga", istaknuo je Tomašević.

Komentirajući tvrdnje Pavlovića i Genzić - Horvat da je Grad lagao VUS-u o načinu gospodarenja otpadom, a na Sudu nisu provjerili činjenice, Tomašević kaže da 'treba reći o kojim se udrugama radi'.

Ekologija grada, kazao je, registrirana je nekoliko dana nakon što je on preuzeo upravljanje Gradom, a nije do tada provela niti jedan projekt zaštite okoliša. Udruga za zaštitu okoliša Resnik rušila je tu odluku tvrdeći da je nezakonito otvoreno reciklažno dvorište za građevinski materijal u Resniku, a što je odlukom VUS-a potvrđeno da su u Gradu imali apsolutno na to pravo. Tomašević kaže da te udruge sada najavljuju da će ići s Ustavnom tužbom, te da očekuje isti rezultat kao što je bilo i s udrugom U ime obitelji, kada su u Gradu za mjeru roditelj-odgojitelj dobili pozitivnu odluku Ustavnog suda.