Tolušić o novim mailovima: Nisam ja detektiv

Novoizabrani ministar gospodarstva Darko Horvat i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić nakon glasovanja u Saboru komentirali su nove mailove, ali i otkrili koji su im plavi za Agrokor

Novi ministar gospodarstva Darko Horvat od kolega je pak dobio i malu figuricu anđela čuvara. 'Ponijet ću ga sa sobom u Ministarstvo, a ja svaki svoj govor završavam riječima "neka nas sve čuva dragi Bog, neka nam da zdravlja, a sve ostalo je na nama"', rekao je Horvat.

Komentirao je i Agrokor. 'Uz punu podršku koju potpredsjednik Tolušić i ja si međusobno dajemo, mislim da ćemo dobro surađivati. Mogu samo ponoviti sve što je Tolušić rekao o Agrokoru, a cijelu ćemo situaciju koordinirati i radit ćemo zajedno na Agrokoru, i u sljedećih 14 dana intenzivno ćemo se uključiti u priču o Agrokoru. Fabris Peruško i Irena Weber imaju moju punu podršku i želja svih nas je da priča o Agrokoru završi do 10. srpnja. Što se novih mailova tiče po kojima su određeni dobavljači u povlaštenom položaju, u ovom trenutku to ne bih komentirao, to treba pitati Peruška i Weber. Nisam te mailove do sada vidio i ne mogu komentirati je li to pokušaj rušenja nagodbe', rekao je Horvat.