Todorićev odvjetnik: Imamo vještačenje, a ne znamo koje su osobe na njemu radile

Fran Olujić, odvjetnik Ante Todorića komentirao je optužnicu u slučaju Agrokor. Optužnica protiv Ivice Todorića i jos 14 ljudi ima 459 stranica, a cijeli spis, koji je poslan na sud, oko 80.000 stranica.

'Tko je kriv što spis već sada ima 80 000 stranica? Onaj tko vodi istragu, a to je Državno odvjetništvo. Smatram da je u ovakvom predmetu sve preko 10 000 stranica potpuno nepotrebno, a činjenica da optužnica sadrži gotovo 500 stranica dokaz je da Državno odvjetništvo tijekom istrage lutalo i nije znalo u kojem bi smjeru išlo ka optuženju jer često je optužnica od 10 ili 15 stranica bolje sastavljena i na kraju da bolji rezultat nego kada ima 500 stranica.'

'Sama činjenica da predmet ima 80 000 stranica, a optužnica preko 400, mene kao branitelja u ovom postupku ne impresionira, ali me žalosti jer smo svjedoci da se spis nepotrebno zatrpava raznoraznom dokumentacijom koja je u ovoj fazi nepotrebna. U ovom konkretnom predmetu postoji dokumentacija koja se odnosi na poslovnu suradnju Agrokora s trgovačkim društvima koja ni na koji način nisu obuhvaćena ovom optužnicom, odnosno, ovim predmetom', objašnjava Olujić te dodaje:

'U tom priopćenju nema ništa novo u odnosu na samu istragu. Vidljivo je da obuhvaća vremensko razdoblje od 2006. do 10. travnja 2917. godine kada je u Agrokor ušla prinudna uprava. Vidljivo je i da obuhvaća iste ljude odnosno iste okrivljenike', kazao je.

Jedna od najdelikatnijih točaka optužnice je ujedno bila i najskuplja, a riječ je o forenzičkom vještačenju u Poljskoj.

'To vještačenje je već sada kompromitirano iz više razloga. Prije svega, Državno odvjetništvo je to vještačenje povjerilo poljskom trgovačkom društvu koje je dio KPMG na razini Europe. KPMG cijelo vrijeme rade za Agrokor dok je u njemu bio Todorić, kao i kasnije za vrijeme kad je u Agrokor ušla izvanredna uprava.

Javnosti nije nepoznato da je osoba koja je potpisala to izvješće neko vrijeme bila šef KPMG-a Hrvatska. Razlog zašto je Državno odvjetništvo povjerilo stranom trgovačkom društvu ovo vještačenje je navodno bilo da nitko u Hrvatskoj ne može to provesti, a oni koji bi eventualno i mogli, bili bi u sukobu interesa jer su radili s Agrokorom, a ovdje se radi upravo o tome da je taj čovjek bio šef KPMG Hrvatska koji je radio s Agrokorom i da su u izradi nalaza KPMG Poljska sudjelovale neimenovane osobe iz KPMG Hrvatska. Dakle, to je eklatantan primjer sukoba interesa', kazao je Olujić i dodao:

'Imamo vještačenje, a ne znamo koje su osobe na njemu radile, iako znamo da je više od 50 posto potrošenih sati za to izvješće potrošeno od strane osoba koje su radile u KMPG Hrvatska, to je nevjerojatno.'

Olujić je pojasnio i kako će se obrana postaviti kada je riječ o navedenom vještačenju.