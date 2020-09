Lica s optužnica: Familija, menadžerske zvijezde, anonimusi… Tko je tko u megasagi o Agrokoru?

Kada je riječ o Agrokoru, sve je mega: Od najveće hrvatske kompanije, preko mega obiteljske vile Todorićevih u Šestinama do mega luksuznog načina života... Dolazimo i do mega optužnice s 80.000 stranica spisa, od kojih se gotovo 500 odnosi na 'tatu' Agrokora Ivicu Todorića. Optužnica osim njega obuhvaća još 14 imena, a njihovu ulogu u sagi oko Agrokora raspetljavamo za vas

Todorić je bio predsjednik Uprave Agrokora od 1995. do 2017. Od 2017. i preuzimanja kompanije od strane vjerovnika i izvanredne uprave tvrdi da je riječ o velikoj zavjeri kako bi mu se ona oduzela, što se na kraju i dogodilo. Todorić je od pokretanja pravosudnog procesa bio neko vrijeme u Londonu, potom je izručen Hrvatskoj.

U svoj životopis može napisati i kako je bio u Nadzornom odboru RTL-a, a u Mercator grupi bio je na čelu Nadzornog odbora. Godinu dana prije sloma kompanije postao je zamjenik predsjednika Uprave Agrokora. Njegov odvjetnik Fran Olujić nakon podizanja optužnice kazao je: 'Kao i do sada, odazivat će se svim sudskim pozivima i aktivno će se braniti jer smatra kako ovdje nije počinjeno nijedno kazneno djelo, pa tako ni ona za koja se njega u ovom trenutku još uvijek sumnjiči.'

Stariji sin Ivice Todorića, Ante, vijest o podizanju optužnice dočekao je u Londonu, u koji se preselio prije tri godine. Ante Todorić je nakon završene ekonomije počeo raditi u obiteljskoj kompaniji, navodno od nule. Od skladišta voća i povrća ubrzo je stigao do ureda predsjednika Uprave, u kojem je još 1998. bio asistent. Bio je izvršni potpredsjednik za maloprodaju zadužen za Srbiju i BiH.

Mlađi sin Ivice Todorića, Ivan, trenutno živi u Švicarskoj. Čime se bavi, nije poznato, no 2017. je potvrđeno kako je na ugovor radio u londonskoj tvrtki svog dotadašnjeg poslovnog partnera, srpskog biznismena Ljubiše Krstajića . Ivan Todorić od 2008. do 2017. bio je predsjednik Nadzornog odbora Agrokora, a njegovo ime vezalo se uz nekoliko tvrtki. Bio je suvlasnik Sun Energyja, tvrtke registrirane za proizvodnju i trgovinu električnom energijom.

Lučić je bio član Uprave Agrokora od 2003. do 2015. te član Nadzornog odbora od 2015. do 2017. godine. Bio je izvršni potpredsjednik Uprave za financije i kontrolu, stoga je logična stvar njegovo pojavljivanje na optužnici za izvlačenje novca iz tvrtke.

U listopadu 2017., kada su krenula uhićenja vezana za Agrokor, preko prijatelja je poručio javnosti kako je Ivica Todorić 'vodio koncern kao one man show'. 'Nadzorni odbor rijetko se sastajao i kolika je bila njegova snaga, to je također upitno, pa poznato je tko je odlučivao', kazao je tada.

Ljerka Puljić

Njezino ime također je u optužnici jer je bila članica Uprave od 2000. do 2015., a od tada pa do sloma kompanije zamjenica predsjednika Nadzornog odbora. Mediji su joj tepali kao najmoćnijoj ženi hrvatskog biznisa, a 2010. izabrana je za menadžericu godine. No i njoj je policija tog 16. listopada 2017. pokucala na vrata.