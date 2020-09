'Bojim se da će do odluke u slučaju Agrokor doći kada to više neće biti važno, ima optuženika koji su određene dobi...'

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik bivšeg direktora financija i člana uprave u Agrokoru Ivana Crnjca, za N1 je rekao kako vjeruje da će optužnica u predmetu Agrokor u sljedećih desetak dana biti dostavljena strankama, nakon čega imaju osam dana da predaju odgovor na optužnicu

Optužnica se proteže na 459 stranica, a cijeli spis oko 80.000 stranica. "Takav spis teško će se kretati kroz vrijeme." Osobno ne vjeruje da će bilo kakve meritorne odluke biti ispod desetak godina. Osim toga, boji se, kaže, da će do odluke doći kada to više neće biti važno s obzirom na to da "ima optuženika koji su određene dobi".

Za optuženike će to biti, objašnjava potom, vrlo nezahvalna situacija u kojoj će ljudi kroz sljedećih nekoliko godina proživljavati neizvjesnost i imati neugodnst čestih odlazaka na sud.

Navodi i da je prilično siguran da za ogromnu većinu optuženih nema prave opasnosti od neke ozbiljne osuđujeće presude.

Boji se, kaže, da će se prve dvije tri godine baviti samo procedurama . "Bit će velike rasprave o zakonitosti vjestačenja prije nego uđemo u meritum priče. Prije nego dođemo do merituma priče proći će sigurno dvije godine. Teško je očekivati od vijeća da u roku nekoliko mjeseci prouči spis.

Sud često nema cijelu sliku onog o čemu bi rebao raspravljati. Doduše, od optužnog vijeća se ni ne očekuje da poznaje spis do kraja. Sa spisom od 80.000 stranica u proceduri se sudovi jako teško nose", pojašnjava Pavasović Visković.

Ustvrdio je da će suđenje politički kontekst sigurno pratiti. "Znamo kako se Todorić dosad postavljao prema postupku. Jasno je da će njegova obrana biti usmjerena prema nekih političkim krugovima. Mislim da ćemo se tu naslušati svega i svačega."

U kontekstu istražnog spisa, prema kojem je uprava Agorkora donosila odluke koje nisu u skladu sa zakonom, odvjetnik Ivana Crnjca kaže da je veliki optimist. "Sastanaka uprave nije ni bilo. Hoće li DORH uspjeti dokazati ono što tvrdi - da su se donosile određene odluke, a sastanaka Uprave nije ni bilo, ja sam tu veliki optimist."