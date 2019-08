Stanari na rubu živaca: Tko je odgovoran za kaos u Titovom parku?

Stanari zgrada u blizini Titova parka na pulskoj rivi spremaju se tužiti Grad Pulu zbog toga što nije poduzeo ništa vezano uz noćno okupljanje mladih u tome parku. Tvrde da zbog glasne glazbe ne mogu spavati te da se ondje stotine mladih opija i drogira, a Grad ne čini ništa da to spriječi. On pak odgovornost prebacuje na roditelje i policiju, koja loptu vraća gradu.

'Gdje bi oni trebali temeljem komunalnih akata, putem komunalnih redara obavljati nadzor konzumacije alkohola na javnome mjestu', tvrdi Vjekoslav Vukšić, načelnik Policijske postaje Pula.



Nedavno je Odlukom o komunalnome redu Grad zabranio pijenje alkohola na javnome mjestu, ali....



'Ta naša odluka je jednog informativnog, edukativnog karaktera prema mladima i svima onima da se vidi da se to ne bi smjelo raditi', kaže pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Pule Giordano Škufulić.



No, prema istoj toj odluci komunalni bi redar smio zbog konzumacije alkohola na javnome mjestu naplatiti tisuću kuna - odmah. Da komunalni redar radi noću. Ali, u Puli, za razliku od drugih gradova u zemlji, ne radi.



'Do 23 sata možemo djelovati, poslije pola noći to će raditi netko drugi, tko je nadležan i osposobljen za to - policija', dodaje Škufulić. No, policiji to ne pada na pamet.