Odzvonilo je bešumnim električnim automobilima: Od srpnja će svi novi morati umjetno emitirati neki zvuk

Događa li vam se da hodajući ulicom odjednom, bez ikakva zvukovnog traga, spazite iza sebe električni automobil? Niste jedini, ali tome je ubrzo kraj!

Nemali je broj onih koji su nedavno bili na premijeri Marvelova blokbastera 'Avengers Endgame' u kojem se može vidjeti i prekrasni Audi e-tron GT koncept koji bi trebao stići na tržište 2021. godine. No,mnogi su zamijetili da se čuje zvuk klasičnog V8 motora nespojiv s ovim potpuno električnim automobilom. Mnogi su odmah pomislili da je riječ o nekoj filmskoj pogreški koja se potkrala za vrijeme snimanja, no to ovdje nije slučaj. Naprotiv, zvuk je namjerno umjetan i to je mješavina zvuka motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora za koji Audi kaže da je stvoren kako bi se dobilo na emocionalnom zvučnom efektu za potrebe filma.

Još 2014. godine Europski parlament odlučio je u okviru Vijeća Uredbom pod brojem 540/2014. da svi novi električni i hibridni automobili moraju biti opremljeni umjetnim zvukom (motorom), koji skreće pozornost na njihov pristup. Pozadina toga je činjenica da se slijepi ljudi oslanjaju isključivo na svoj sluh. U cestovnom prometu obično se temelje na buci motora s unutarnjim izgaranjem. Buke u radu elektromotora kod električnih automobilima u biti nema, pa je njihova najveća prednost u isto vrijeme i njihov veliki nedostatak. Američki odjel za sigurnost cesta i automobila (US Department of Road and Vehicle Safety ili NHTSA) utvrdio je da su električni automobili 37 posto više uključeni u nesreće s pješacima nego automobili s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Kako bi se to promijenilo, novi električni i hibridni automobili morat će biti opremljeni sustavom AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System ili akustični sustav za upozoravanje na vozila) u EU od srpnja 2019. A u SAD-u tek od 2020.