Tko je čovjek koji je urlao na Maiu Sandu? Bježao zbog korupcije, sada radi kaos u EP-u

Osoba koja je tijekom dodjele Europskog reda za zasluge u Strasbourgu vikala na moldavsku predsjednicu Maiu Sandu bivši je rumunjski političar Cristian Rizea. Iz Rumunjske je pobjegao zbog optužbi za korupciju, a moldavske vlasti kasnije su ga protjerale iz zemlje uz tvrdnju da je sudjelovao u aktivnostima usmjerenima protiv ustavnog poretka Moldavije

Ono što je trebalo biti lijepo priznanje za predsjednicu Moldavije, Maiu Sandu, jednu od 20 dobitnica prve dodjele Europskog reda za zasluge, pretvorilo se u incident. Kao što smo ranije pisali, u novinarskoj loži Europskog parlamenta u Strasbourgu dvije osobe sjedile su neposredno ispred kamera tportala, točnije mobilnog uređaja autora ovih redaka. Jedna od njih tijekom ceremonije mobitelom je snimala osobu do sebe, što je već tada djelovalo neobično, čak i za standarde tzv. gonzo novinarstva.

Međutim, kada je Sandu primila nagradu i krenula sa svojim govorom, muškarac je ustao i počeo se derati. Razumjeli smo samo da je govorio da je Sandu diktatorica te ga je potom, zajedno s osobom s kojom je surađivao na snimanju, otpratilo osiguranje. Eurozastupnici su pljeskom nastojali prigušiti dernjavu muškarca i iskazati podršku Sandu koja je, iako Moldavija nije članica EU-a, prepoznata kao političarka koja vodi tu istočnoeuropsku zemlju između Rumunjske i Ukrajine u skladu s vrijednostima Europske unije.

Muškarac u EP-u vikao da je Maia Sandu diktatorica Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

Političar osuđen za korupciju tvrdi da je novinar i žrtva Nakon malo guglanja spomenutog muškarca, prepoznatljivog po tetoviranom križu na vratu, doznali smo da je posrijedi Cristian Rizea. Osim što se derao da Sandu dikatotirca, prema rumunjskom mediju Cotidianul, Rizea je na rumunjskom za sebe rekao da je 'rumunjski novinar, žrtva Sandinih zloupotreba'. 'Brani mafiju koja trguje drogom, pravda je korumpirana u Republici Moldaviji', derao se Rizea prema pisanju spomenutog. Sve to događalo se ispred našeg objektiva. Međutim, sam Rizea iza sebe ima prilično burnu prošlost. Kako piše portal Euractiv, riječ je o bivšem članu rumunjskog parlamenta iz redova socijaldemokrata koji je 2019. osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora. U Rumunjskoj su ga teretili za korupciju, konkretno zloupotrebu položaja i pranje novca.

Maia Sandu u EP-u doživjela dernjavu mupkarca s novinarske galerije Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

Pobjegao u Moldaviju, od tamo izbačen zbog napada na neovisnost Moldavije Još tijekom suđenja, 2017. godine, pobjegao je iz Rumunjske u Moldaviju, čije je državljanstvo također posjedovao. No moldavske vlasti kasnije su zaključile da ga je stekao nezakonito te mu ga 2020. oduzele. Žalba mu je konačno odbijena u ožujku 2023. Nekoliko mjeseci poslije, u svibnju iste godine, Moldavija ga je protjerala natrag u Rumunjsku. Tamošnje vlasti tvrdile su da je sudjelovao u pripremi nasilnih akcija usmjerenih na rušenje ustavnog poretka. 'Svojim akcijama, Rizea je pokušao umanjiti ili ukinuti suverenost, neovisnost i teritorijalni integritet zemlje', stoji u dokumentu koji je citirao medij Euractiv.

Tvrdi da je novinar, a sam je sudjelovao u uznemiravanju novinarke Moldavija mu je pritom zabranila ulazak u zemlju na 15 godina, odnosno do 2038. godine. Po povratku u Rumunjsku odmah je završio u zatvoru zbog ranije presude za korupciju, no rumunjski mediji navode da je u srpnju 2025. uvjetno pušten na slobodu. I dok je Rizea ušao među novinare u Europskom parlamentu u Strasbourgu i tvrdio da je novinar i žrtva terora Maie Sandu, i sam je sudjelovao u uznemiravanju novinarke. Kako piše stranica Civicus, mreža civilnih udruga i neprofitnih organizacija, istraživačka novinarka Emilia Șercan 22. siječnja 2026. godine uložila je žalbu audiovizualnom vijeću Rumunjske zbog vrijeđajućeg i prijetećeg videa o njoj koji je kružio TikTokom, kako navodi, s ciljem da se diskreditira njen rad. Șercan je rekla da video, osim što je prijeteći, nastoji diskreditirati njen rad lažnim optužbama, a po društvenim mrežama ga je dijelio ni manje ni više nego Cristian Rizea. Europski red za zasluge, Metsola: 'Europa nam nije uručena' Inače, 19. svibnja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu prvi put dodijeljen je Europski red za zasluge. Riječ je o iskazu priznanja pojedincima koji su dali velik doprinos europskoj integraciji ili promicanju i obrani vrijednosti sadržanih u Ugovorima. Pored Sandu, među njima je bio i Marc Gjidara, francuski pravnik hrvatskih korijena koji je dao svoj doprinos ulasku Hrvatske u Europsku uniju.

Posjetili smo prvu dodjelu priznanja Europski red za zasluge u Europskom parlamentu u Strasbourgu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac