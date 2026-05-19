Bruxelles trese nova afera: Najbolji poslovi dijele se po političkoj vezi?

U Europskom parlamentu raste nezadovoljstvo zbog optužbi da se vodeće administrativne funkcije dodjeljuju prema političkim vezama, a ne prema stručnosti. Sindikati i zaposlenici tvrde da najveće političke grupacije kontroliraju raspodjelu najvažnijih pozicija unutar institucije, dok Bruxelles odbacuje optužbe o političkom kadroviranju

U Europskom parlamentu raste nezadovoljstvo među zaposlenicima administracije zbog tvrdnji da se ključne i najbolje plaćene pozicije dodjeljuju prema političkim vezama, a ne prema stručnosti i iskustvu, piše Politico. Od 11.200 ljudi koji rade u Parlamentu - većina sa sjedištem u Bruxellesu - samo 3.900 radi u politici, bilo kao zastupnici, asistenti ili osoblje političkih skupina. Ostatak su administrativno osoblje koje obavlja poslove poput komunikacije, obrade platnih lista ili provođenja istraživanja za podršku radu zastupnika. Uoči izbora za Odbor zaposlenika, koji predstavlja više od 7000 administrativnih djelatnika Parlamenta, gotovo svi sindikati otvoreno su optužili vodeće političke skupine za kontrolu nad zapošljavanjem i napredovanjem unutar institucije.

‘Politička pripadnost važnija je od stručnosti’ Sindikati tvrde da se brojna radna mjesta nikada javno ne oglašavaju ili se natječaji oblikuju za unaprijed odabrane kandidate povezane s političkim grupacijama. 'Politička pripadnost postala je važnija od kompetencija i zasluga', navodi se u programu sindikata Ethos. 'Obični zaposlenici koji su cijelu karijeru proveli u administraciji bez političkih funkcija praktički više nemaju mogućnost napredovanja', upozoravaju iz sindikata. U središtu kritika i predsjednica Parlamenta Posebne kontroverze izazvalo je imenovanje Alessandra Chiocchettija za glavnog tajnika Europskog parlamenta 2022. godine. Chiocchetti je prije toga bio šef kabineta predsjednice Parlamenta Roberte Metsole te se smatra bliskim Europskoj pučkoj stranci (EPP). Njegovo imenovanje tada je izazvalo oštre kritike dijela zastupnika, a pojedini su ga opisali kao politički dogovor iza kulisa.

‘Sve se dijeli po političkim bojama’ Dio sadašnjih i bivših dužnosnika tvrdi da se vodeće pozicije unutar administracije neformalno raspoređuju između najvećih političkih grupacija — EPP-a, socijalista i liberala. 'Koordinira se tko će dobiti koju poziciju i kojoj političkoj boji pripada određeno mjesto', rekao je jedan visoki dužnosnik za Politico. Drugi tvrde da bez političke podrške gotovo nije moguće doći do vrha administracije. 'Ili imate podršku političke grupacije ili ne možete napredovati', rekao je jedan od sugovornika.