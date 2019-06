Tko će naslijediti Mariju Pejčinović Burić? U igri je navodno i ovaj diplomatski doajen

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, državna tajnica za europske poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić spominju se u medijima kao potencijalni kandidati za nasljednika šefice diplomacije Marije Pejčinović Burić, novoizabrane glavne tajnice Vijeća Europe s predviđenim stupanjem na dužnost 15. listopada. Iz MVEP-a doznajemo da premijer na toj funkciji prvenstveno želi Vladimira Drobnjaka, stalnog predstavnika Hrvatske pri UN-u u New Yorku

Veteran hrvatske diplomacije Ivica Maštruko ne odbacuje izrijekom niti jednu od navedenih mogućnosti, iako ne vidi zašto bi se Drobnjak vraćao iz New Yorka u Zagreb na kratki ministarski mandat. U slučaju Frke-Petešića, smatra da premijer od njega ima velike koristi upravo na aktualnoj poziciji predstojnika Ureda, s direktnom nadzornom linijom do Zrinjevca. Božinović bi pak mogao poslužiti, kao čovjek za sve, nešto poput Giulija Andreottija koji je u sedam navrata bio talijanski premijer, pa još i ministar vanjskih poslova, ministar obrane, poljoprivrede itd.

'To su all around igrači koji mogu pokrivati sva mjesta u okviru političke kombinatorike, mogu igrati na pozicijama od beka do lijevog krila i veznog igrača', slikovit je Maštruko.

On smatra da se predsjedavanje Vijećem EU-a inače prenagIašava jer se sve zapravo odvija po političkoj inerciji. Najmanje odluka pritom donosi ministar vanjskih poslova zemlje predsjedateljice, pa u tom smislu nije presudno tko će preuzeti kormilo u MVEP-u. 'To praktički može biti bilo koja osoba s imalo potrebnih koordinacijskih i organizacijskih sposobnosti', kaže Maštruko.