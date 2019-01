Može li Marija Pejčinović Burić postati glavna tajnica Vijeća Europe i što predsjednica ima s time?

Kolike su uistinu šanse Marije Pejčinović Burić, ministrice vanjskih i europskih poslova, u natjecanju za funkciju glavne tajnice Vijeća Europe (VE)? Prema mišljenju bivše šefice diplomacije Vesne Pusić, HDZ-ova ministrica 'ima šanse', mada ne i toliko iskustva kao njezini protukandidati. Iskusni hrvatski diplomat Ivica Maštruko i SDP-ov potpredsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Joško Klisović također ne osporavaju šanse Pejčinović Burić, slažući se da bi ona na tako visokoj poziciji u Vijeću Europe morala skinuti bijele rukavice i navući boksačke - što je obojici prilično nezamislivo

Odbor ministara Vijeća Europe , koje čine ministri vanjskih poslova 46 zemalja članica ili njihovi stalni diplomatski predstavnici u Strasbourgu, intervjuirat će kandidate u ožujku te će svoj uži izbor poslati Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Podsjetimo, Hrvatska je prošle godine, od svibnja do studenog, prvi put predsjedala Odborom ministara Vijeća Europe, pri čemu je tu dužnost imala upravo ministrica Pejčinović Burić, koja je u tom svojstvu predstavljala i samo Vijeće Europe.

'S obzirom na to da su me zvali prije godinu dana i pitali želim li se ja kandidirati za tu funkciju, očito je da su imali Hrvatsku u vidu', kaže Pusić za tportal, objašnjavajući zašto misli da Pejčinović Burić ima šanse za uspjeh.

'Poznajem sve kandidate, mogu reći da su svi dobri. Dosta se razgovara o gospodinu Reyndersu. On je Valonac, belgijski liberal, godinama smo zajedno sjedili u Vijeću za vanjske poslove Europske unije i bili smo u istoj europskoj grupi (ALDE, Savez liberala i demokrata za Europu, op.a.). Dosta davno bio je ministar financija Belgije, a onda je u dva mandata bio ministar vanjskih poslova. Reynders je odličan, visokoprofesionalan, ali politički čovjek, s puno iskustva. Dora Bakoyannis svima je poznata bivša grčka ministrica, silno prodorna, gradonačelnica Atene za vrijeme Olimpijade. Andrius Kubilius je smiren, fin čovjek, vrlo kompetentan bivši premijer Litve, ali njegovu kandidaturu može komplicirati politička situacija s Rusijom i Vijećem Europe', navodi Pusić za tportal.

'Ako bude nešto odlučnija, agresivnija u svojim stavovima, mislim da može udovoljiti toj funkciji. Ali trebat će biti daleko eksplozivnija u svojim vanjskopolitičkim nastupima, jasno, uz potrebnu dozu diplomatske mudrosti. Inače, za Hrvatsku je dobro da ima makar i samo kandidate za pozicije u međunarodnim organizacijama, pa će se negdje već pronaći mjesta. Treba ići s kandidaturama jer to na neki način pomaže hrvatskoj vanjskoj politici', poručuje Maštruko.

'To je stvarno korisno za Hrvatsku, diže profil i međunarodni ugled države. Osoba na visokoj funkciji upućena je na strane države i samim time promovira Hrvatsku, osim što štiti njezine interese i otvara vrata tamo gdje su ona zatvorena. Dakle, vi ste kao mala država, bez značajne vojne sile ili gospodarstva, u međunarodnim odnosima jaki onoliko koliko ste kadrovski jaki u međunarodnim organizacijama. Političku moć Hrvatske možemo crpiti samo od njih', ističe Klisović.

Upitan podržava li kandidaturu Pejčinović Burić, Joško Klisović podsjeća da je on podržao i Andreja Plenkovića 'u njegovim ambicijama da bude predsjednik Europske komisije', kao što podržava svakog hrvatskog državljanina u nastojanju da preuzme visoku dužnost u nekoj međunarodnoj organizaciji.

Komentirajući mogućnost da ministarsku funkciju u tom slučaju preuzme Andreja Metelko-Zgombić , aktualna državna tajnica za europske poslove, kaže da je ona 'sjajan profesionalac' i 'sigurno igra jednu od značajnih uloga u MVEP-u'. 'Međutim, to hoće li Metelko-Zgombić postati ministrica ne ovisi, nažalost, ni o njenim sposobnostima ni kvalifikacijama, nego o kadrovsko-stranačkim političkim kombinatorikama', ocjenjuje Maštruko.

'Svaka normalna država ne ovisi o jednoj ministarskoj funkciji. U MVEP-u će ostati cijeli aparat, svi oni koji operativno vode to ministarstvo', napominje Maštruko.

Vjeruje da Marija Pejčinović Burić 'apsolutno može biti na razini drugih kandidata', iako to ne znači da on smatra kako šefica diplomacije dobro obnaša svoju aktualnu funkciju.

'Dakle, podržavam hrvatske građane u njihovim ambicijama da dođu do svih mjesta u međunarodnim organizacijama. Svi mi moramo to podržati. Ali to ne znači da sam zadovoljan radom ljudi koji trenutno obnašaju visoke dužnosti u hrvatskoj Vladi, niti radom ministrice u MVEP-u. Pa ona se uopće ne pojavljuje u javnosti, a o vanjskopolitičkim temama u Saboru govori premijer. Pogledajte samo njezine presice; ona čita ono što joj napišu službe u Ministarstvu. Ona je, nažalost, kao ministrica nevidljiva. Da smo u školi, ne bih je imao na temelju čega ocijeniti jer cijeli svoj mandat kao da uopće nije prisutna', kritičan je Klisović.