Tisuće posjetitelja na 'Susretima za Rudija' u Gornjoj Stubici

Prije samog letačkog programa, kod biste u Spomen parku Rudolfa Perešina brojna izaslanstva položila su vijence u spomen na Rudija. Njegova supruga, Ljerka Perešin, u izjavi za medije prisjetila se plana za njegov bijeg iz JNA. Kazala je kako su samo njih dvoje znali za plan i najteže je bilo šutjeti o svemu.

Tisuće posjetitelja uživale su u atraktivnom letačkom programu u kojem su sudjelovali zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, generalne avijacije, specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Poseban doživljaj i ovoga puta bio je rezerviran za prelet dva Rafalea. Osim Rafalea na nebu iznad Gornje Stubice pojavili su se i helikopteri Blackhawk i Kiowa te Bell 206 slovenske vojske koja se pred brojnim posjetiteljima predstavila i sa zrakoplovom PC-9.

"On je bio smiren, a ja stalno napeta, pogotovo kad je padala kiša jer sam znala da tada neće dobiti zadatak. Dragi Bog je htio da se sve posloži, a ja sam nekoliko dana ranije uspjela doći u Hrvatsku. Kad je 25. listopada preletio, nisam ni znala gdje je dok mi mama nije rekla da je u Austriji. U tom trenutku zazvonio je telefon i čula sam njegov glas: "Ja sam ovdje, vadi me kako znaš", prisjetila se Ljerka Perešin.

Izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušić, Tomislav Galić, istaknuo je kako je Rudolf Perešin postao simbol otpora i borbe za slobodu.

"Rudi nije imao dvojbe, odabrao je Hrvatsku. Svojim životom, djelom i žrtvom pokazao nam je da ne postoji ništa vrjednije od slobode", rekao je Galić i dodao kako su ponosni što su modernizirali hrvatsko ratno zrakoplovstvo i ojačali njegovu borbenu sposobnost.

Izaslanik predsjednika RH Zorana Milanovića general-bojnik Michael Križanec, koji je ujedno i otvorio 28. Susrete za Rudija, istaknuo je da Rudi i dalje živi, i to na krilima Rafalea i svega ostalog što je nabavljeno za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Rudolf Perešin je MIG-om 21 JNA, 25. listopada 1991. prebjegao u Austriju jer se nije želio boriti protiv svoje, Hrvatske vojske. Tom je prilikom izrekao legendarnu rečenicu: 'Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na svoj narod'.

Legendarni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, heroj Domovinskog rata i počasni građanin Grada Zagreba i Općine Gornja Stubica poginuo je početkom svibnja 1995. u akciji "Bljesak".