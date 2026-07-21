Tijela trojice stranaca pronađena u Savi: 'Kažu da su bila dva brata i bratić'

Nakon duge i teške potrage tijekom dana su iz rijeke Save izvučena tijela trojice stranih državljana. Istragom tek treba utvrditi kako je došlo do njihova utapanja
Ronioci Antiterorističke jedinice Lučko i vatrogasci su nakon gotovo 24 sata iz rijeke Save izvukli tijela trojice stranih državljana. Iako se u početku mislilo da je riječ o Nepalcima, PU zagrebačka je potvrdila kako se radi o državljanima Egipta.
"Kažu da su bila dva brata i bratić. Navodno su im našli stvari na obali, kao da su pekli roštilj, a lubenicu stavili u vodu da se ohladi", govori Kaja iz Rugvice, mjesta nedaleko od kojeg se dogodila tragedija.
Pretraga 27 kilometara
U potragu su osim specijalaca i vatrogasaca sudjelovati i pripadnici HGSS-a i Crvenog križa. Trojica Egipćana, koja su imala reguliran boravak u Hrvatskoj, iza sebe su ostavila praktički sve.
"Bila je to zahtjevna pretraga. Govorimo o koridoru dugom 27 kilometara. Prema informacijama koje smo imali, radilo se o stranim državljanima, a sve njihove stvari pronađene su na obali. Praktički su ostali samo u kupaćim hlačama", rekao je za RTL Danas zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Rugvica, Mario Popović.
Nesretan scenarij
Kako je došlo do utapanja bit će poznato nakon očevida. Nestanak je prijavio njihov prijatelj. Pretpostavlja se da su znali plivati, no moguće je da se dogodio čest i koban scenarij. Jedan se nađe u nevolji, pa drugi pritekne u pomoć, a zatim i treći želi pomoći prvoj dvojici, ali nitko od njih ne uspije izaći iz rijeke.
"To je vrlo specifična situacija. Osoba koja se utapa bori se svim snagama za život i vrlo lako može ugroziti onoga tko joj pokušava pomoći. Zato je najbolje da u spašavanje ulaze najmanje dvije osobe ili, još sigurnije, odmah pozvati žurne službe", zaključio je vatrogasni zapovjednik Popović.