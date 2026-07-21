Tijela trojice stranaca pronađena u Savi: 'Kažu da su bila dva brata i bratić'

Nakon duge i teške potrage tijekom dana su iz rijeke Save izvučena tijela trojice stranih državljana. Istragom tek treba utvrditi kako je došlo do njihova utapanja

Ronioci Antiterorističke jedinice Lučko i vatrogasci su nakon gotovo 24 sata iz rijeke Save izvukli tijela trojice stranih državljana. Iako se u početku mislilo da je riječ o Nepalcima, PU zagrebačka je potvrdila kako se radi o državljanima Egipta. "Kažu da su bila dva brata i bratić. Navodno su im našli stvari na obali, kao da su pekli roštilj, a lubenicu stavili u vodu da se ohladi", govori Kaja iz Rugvice, mjesta nedaleko od kojeg se dogodila tragedija.

Pretraga 27 kilometara U potragu su osim specijalaca i vatrogasaca sudjelovati i pripadnici HGSS-a i Crvenog križa. Trojica Egipćana, koja su imala reguliran boravak u Hrvatskoj, iza sebe su ostavila praktički sve. "Bila je to zahtjevna pretraga. Govorimo o koridoru dugom 27 kilometara. Prema informacijama koje smo imali, radilo se o stranim državljanima, a sve njihove stvari pronađene su na obali. Praktički su ostali samo u kupaćim hlačama", rekao je za RTL Danas zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Rugvica, Mario Popović.