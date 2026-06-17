jedna od ideja

Teheran razmatra da se sporazum Irana i SAD-a potpiše na daljinu

V. B./Hina

17.06.2026 u 22:56

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Profimedia
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Iran je u srijedu izjavio da razmatra mogućnost da predsjednici Sjedinjenih Država i Irana na daljinu potpišu memorandum o razumijevanju, uoči iransko-američkog sastanka zakazanog za petak u Švicarskoj

"Do sada se naši planovi za sastanak nisu promijenili. Jedna od ideja jest da ga na daljinu provedu predsjednici", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej za iransku državnu televiziju.

Iran je ranije izjavio da će dokument u Švicarskoj potpisati njegov glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf i američki potpredsjednik JD Vance.

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Na sastanku na vrhu G7 u francuskom odmaralištu Evian-les-Bains, Donald Trump je naznačio da će sporazum usmjeren na okončanje rata na Bliskom istoku "uskoro" biti potpisan.

Na pitanje o svojoj namjeri da ostane u Europi za potpisivanje, odgovorio je da bi "možda" mogao ostati. "To nije vrsta dokumenta koju bih morao potpisati", rekao je.

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