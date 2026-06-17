Teheran razmatra da se sporazum Irana i SAD-a potpiše na daljinu

"Do sada se naši planovi za sastanak nisu promijenili. Jedna od ideja jest da ga na daljinu provedu predsjednici", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej za iransku državnu televiziju.

Iran je ranije izjavio da će dokument u Švicarskoj potpisati njegov glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf i američki potpredsjednik JD Vance.