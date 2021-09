Talibani tvrde da u Afganistanu nema ni Islamske države ni Al Kaide

Talibani su u utorak priopćili da nema dokaza o prisutnosti militanata Islamske države (IS) ili Al Kaide u Afganistanu, iako je prije samo nekoliko dana IS preuzeo odgovornost za bombaške napade u istočnom gradu Jalalabadu

Što se IS-a tiče, Mujahid negira da ta skupina ima neku značajnu nazočnost u Afganistanu, iako priznaje da ogranak Islamske države, poznat kao Islamska država Khorasan (IS-K) "nevidljivo vrši neke kukavičke napade".

"IS koji postoji u Iraku i Siriji ne postoji ovdje. No neki su ljudi, možda i naši Afganistanci, prigrlili njihov mentalitet i to je fenomen koji ljudi ne podupiru", rekao je Mujahid.

"Snage sigurnosti Islamskog Emirata su spremne i zaustavit će ih", poručio je. IS-K se pojavio u istočnom Afganistanu 2014., a kasnije se proširio na neke druge dijelove zemlje, posebice na sjeveru. Preuzeo je odgovornost za napad u Jalalabadu i bombaški napad u zračnoj luci Kabul u kolovozu u kojem je ubijeno 13 američkih vojnika te veliki broj afganistanskih civila.