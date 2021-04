Taksist zlostavljač dobio 30.000 kuna kazne: ‘Bila sam prestravljena. Osjećala sam se nemoćno i uplašeno‘

Zagrebački taksist Igor B. (48) kažnjen je s 30 tisuća kuna jer se tijekom vožnje neprimjereno ponašao prema korisnici taksi usluge Uber. Kazna je to koju mu je izrekao Općinski prekršajni sud u Zagrebu zbog spolnog uznemiravanja, odnosno jer se ogriješio o članak 8. st. 3 Zakona o ravnopravnosti spolova

'Tog 23. siječnja 2020., bila sam vani s kolegama s fakulteta te sam oko 4.10 sati pozvala Uber taksi da me od Jarunske ceste odveze do adrese stanovanja. Došao je Ford focus tamnoplave boje. Sjela sam na suvozačevo mjesto, kao i inače do tada, da lakše pratim put kojim se vozim. Vozač me upitao imam li dečka, kada mi može doći u stan, i možemo li biti u nekoj vezi ili odnosu, jer sam njegov tip djevojke s visinom od 178 cm. Dodao je i da je on isto visok te kako je primijetio da djevojke vole visoke dečke. Zatim mi je stavio desnu ruku na lijevo koljeno. Odmah sam se izmakla i rekla mu da prestane pa mi je postavio uvjet: 'Može, pod uvjetom da me pozoveš gore sebi na čaj'', prisjetila se studentica vožnje taksijem koja je trajala 20-ak minuta. Tijekom cijele vožnje, dodaje, aludirao je na neki odnos.

'Bila sam prestravljena. Osjećala sam se nemoćno i uplašeno. Kad je završila vožnja, on je rekao da ima moj broj telefona i adresu. Nisam znala odmah na što aludira. Otrčala sam po stubištu do IV. kata te vidjela da je auto i dalje ispred zgrade. Nakon ulaska u stan zaključala sam se, sjela na krevet i tresla me groznica. Odspavala sam nekih sat vremena i otišla sve prijaviti policiji', zaključila je putnica taksija, koja od tada vozača Ubera nije vidjela ni susrela, ali bi ga, napominje, prepoznala.

Pregledom fotodokumentacije u sudnici, vidljivo je da je preko aplikacije Uber za navedeni datum zapisana narudžba za vožnju uz Uber priznanicu, na kojoj je bio vidljiv račun za vožnju od 57,84 kune uz ime vozača Igor.

Sud je uvažio iskaz putnice taksija jer je iskazivala uvjerljivo, logično i nedvosmisleno te nije imala razloga lagati, tim više jer vozača taksija koji ju je uznemirio, ne poznaje.

Za takav prekršaj raspon kazne je od 10 tisuća do 200 tisuća kuna, a sud je nametljivom vozaču taksija prilikom odmjeravanja kazne kao otegotnu okolnost uzeo njegovu raniju osuđivanost - činio je prometne prekršaje, ali se ogriješio i o Zakon o osobnoj iskaznici te o Zakon o suzbijanju zloporabe droga, koje očito nisu postigle nikakvu svrhu kažnjavanja.