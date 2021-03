Nevjerojatno: Čovjek kojeg je pomilovala Kolinda Grabar-Kitarović usred suđenja pobjegao iz sudnice, policija ga uhitila!

Na posljednjoj raspravi u sklopu suđenja trima bivšim čelnicima Karlovačke banke Miji Bursiću, Sandi Cvitešić i Danku Seiteru, koje se tereti da su gospodarstveniku Zdravku Pašaliću neopravdano otpisali 13,4 milijuna kuna kredita, dogodio se nevjerojatan obrat. Jedan od optuženih, Danko Seiter, poznat javnosti po tome što ga je Kolinda Grabar Kitarović pomilovala zbog krivičnog djela opraštanja kredita karlovačkom poduzetniku Nikoli Hanžeku, najvećem donatoru kampanje bivše predsjednice, usred ročišta se ustao sa stolca, rekao da mu nije dobro i - pobjegao sa suđenja!

Kako donosi Jutarnji list, eskiviranje sudskih rasprava optuženima je normalan obrazac ponašanja. Shvatila je to i sutkinja Elma Kaleb Mamić, koja im je svima presudila u odsustvu osam dana prije zastare 2019., samo da bi im se zastarni rok produljio za još dvije godine. No, predmet sada opet curi u zastaru, a da bi to izbjegao, novi sudac Leon Kovačić okrivljenoga Seitera dao je uhititi i odredio mu istražni zatvor.