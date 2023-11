Tajvan tvrdi da je australski ratni brod plovio kroz Tajvanski tjesnac

Australska vlada nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Euan Graham , viši analitičar na Australskom institutu za stratešku politiku, rekao je da je australska mornarica već prošla kroz Tajvanski tjesnac, ali je 'odlučila to ne objaviti'.

Plovidba se događa u teškom trenutku u vojnim odnosima Australije i Kine, iako dvije zemlje nastoje vratiti svoje veze na pravi put. Prošli tjedan Canberra se požalila na izgred u kojem su sudjelovali kineski ratni brod i brod australske mornarice u japanskom isključivom gospodarskom pojasu u kojem je ozlijeđen australski vojni ronilac.

Američka mornarica šalje brodove kroz tjesnac otprilike jednom mjesečno u, kako ih naziva, 'rutinskim' tranzitima. Kina se tome redovito protivi.

Tajvan se u posljednje četiri godine žalio na ponovljene kineske vojne aktivnosti oko otoka, posebno u tjesnacu. Tajvan, čija vlada odbacuje tvrdnje Kine o suverenosti, priprema se za predsjedničke i parlamentarne izbore 13. siječnja.

Australska mornarica prolazi kroz Tajvanski tjesnac jer je to najkraći put između Istočnog i Južnog kineskog mora, rekao je Graham. "To je samo korištenje međunarodnog prava prolaza kroz taj tjesnac. To nije sporno područje međunarodnog prava - Kina sama odlučuje od toga napraviti problem", rekao je.