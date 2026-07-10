Broj poginulih u Venezueli popeo se na 3889: Nakon potresa pojavio se niz zdravstvenih rizika

PAHO u suradnji s venezuelskim Ministarstvom zdravstva prati moguće izbijanje respiratornih i probavnih bolesti, osobito u skloništima za ljude koji su ostali bez svojih domova, rekli su dužnosnici te organizacije, regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Ameriku, tijekom razgovora s novinarima.

Najveći zdravstveni rizici nakon dvaju potresa uključuj u prekide u redovitoj zdravstvenoj skrbi , prenapučena privremena skloništa i nedostatak pristupa čistoj vodi, rekao je u četvrtak direktor Panameričke zdravstvene organizacije Jarbas Barbosa.

Prema najnovijim podacima, u potresima je ozlijeđeno 16.740 osoba, dok je 17.907 ljudi ostalo bez doma.

Barbosa je naglasio da je osiguravanje pristupa cjepivima jedan od prioriteta te podsjetio da je procijepljenost u Venezueli bila niska i prije potresa.

Osobe smještene u više od 80 privremenih skloništa posebno su izložene riziku od izbijanja zaraznih bolesti. PAHO s venezuelskim vlastima radi na uključivanju poljskih bolnica i skloništa u sustav ranog upozoravanja, s naglaskom na praćenje proljevnih bolesti, respiratornih infekcija, febrilnih sindroma i bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

Zdravstveni sustav Venezuele znatno je oslabljen nakon godina gospodarske krize, što je pridonijelo nedostatnoj zdravstvenoj skrbi neposredno nakon potresa, rekao je direktor PAHO-ova odjela za zdravstvene hitne situacije Ciro Ugarte.

Masovno iseljavanje zdravstvenih djelatnika posljednjih godina, kao dio šireg vala emigracije iz zemlje, dodatno je otežalo stanje.

"Nedostatak osnovnih zdravstvenih usluga neposredno nakon potresa bio je kritičan, a zdravstvene ustanove koje nisu bile predviđene za zbrinjavanje trauma ili hitnih pacijenata morale su biti prilagođene za tu namjenu diljem Venezuele", rekao je Ugarte.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Nakon njega došlo je do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).