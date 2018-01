Svjedoci vremena za tportal: Tamo su vladali Arkan i četnici - evo kako je Podunavlje vraćeno Hrvatskoj

Prije točno 20 godina, 15. siječnja 1998., završio je dvogodišnji proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Time je Hrvatska bez ranije viđenih vojnih akcija, nakon dugih sedam godina, izašla na svoje istočne granice. Iako su mnogi priželjkivali da se Vukovar i cijelo Podunavlje vrate vojnim putem te zazivali novu Oluju, tadašnji državni vrh na čelu s Franjom Tuđmanom odabrao je miran način. Koji su učinci reintegracije i kako je to izgledalo, za tportal otkrivaju svjedoci vremena: Vladimir Štengl i Ivica Vrkić

Prvi prognanici u Vukovar su se počeli vraćati u jesen 1997. Vukovarski gradonačelnik je tri i pol godine spavao u samačkom hotelu jer njegova kuća nije odmah došla na red. Štengl se s obitelji uselio u nju tek sredinom 2001. godine.

Ulogu koju je odigrao Jacques Paul Klein, koji je proveo mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja kao prijelazni upravitelj UNTAES-a, Štengl ocjenjuje fantastičnom.

'On je tako rezolutno nastupao! Svi smo mi slušali i čitali o mirovnim misijama UN-a, no nije to samo pet stražara i zapovjednik, to je bila ogromna mašinerija. Među njima je bilo puno Belgijanaca, no u Baranji je bio jedan iz Afrike. Sreli smo se u uredu i on me uvjeravao da ćemo se vratiti u Vukovar u jesen 1996. Nisam mu vjerovao, bio sam rezerviran. Pitam ga odakle je i kaže mi da je iz Sijera Leonea, da mu je tamo sva obitelj pobijena, a on izbjegao istu sudbinu jer je u to vrijeme studirao u Londonu. Nakon dosta godina doznao sam da se još uvijek nije vratio u svoju domovinu', prisjeća se Štengl.