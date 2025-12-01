Švicarci otkrili zašto su zabranili koncert Škori i Buliću: 'Upozorili smo ih još 17. rujna'

Organizatori su se požalili da im je zabrana održavanja koncerta stigla nakon što su već pokrenuli prodaju karata. Kažu i da su pronašli dvoranu u drugom gradu, kad im je stigla još jedna zabrana, zbig čega su koncert na kraju otkazali.

Nakon što se organizacija CroNight, koja stoji iza otkazanog koncerta Mate Bulića , Miroslava Škore i Nenada Ninčevića u Švicarskoj, obratila javnosti, stigla je i reakcija vlasti u gradu gdje je spomenuti trojac trebao nastupiti 24. siječnja.

No, gradske vlasti Bülacha, su za Dnevnik.hr pojasnile da je cilj zabrane osiguranje javne sigurnosti i urednog tijeka događanja u gradu, a ne, kako se nagađalo - političke konotacije.

>>> Švicarci zabranili koncert Miroslava Škore i Mate Bulića: 'To je politički događaj' <<<

"Važno nam je naglasiti da organizator nije dobio ni ugovor o najmu gradske dvorane u Bülachu niti dozvolu gradske policije za održavanje događaja. Također smo ga 17. rujna 2025. godine upozorili u vezi s prodajom ulaznica i promocijom događaja bez dozvole te informirali o važećim zakonima i potencijalnim rizicima.

Žao nam je što se putem različitih kanala redovni postupak provjere stavlja u politički kontekst", poručili su iz grada Bülacha dodajući da se koncert može organizirati u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj.