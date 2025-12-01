Švicarci otkrili zašto su zabranili koncert Škori i Buliću: 'Upozorili smo ih još 17. rujna'

Gradske vlasti Bülacha, grada u kojem se trebao održati koncert Miroslava Škore, Mate Bulića i Nenada Ninčevića, oglasile su se o zabrani tog koncerta, pritom odbacivši političke konotacije
Nakon što se organizacija CroNight, koja stoji iza otkazanog koncerta Mate Bulića, Miroslava Škore i Nenada Ninčevića u Švicarskoj, obratila javnosti, stigla je i reakcija vlasti u gradu gdje je spomenuti trojac trebao nastupiti 24. siječnja.
Organizatori su se požalili da im je zabrana održavanja koncerta stigla nakon što su već pokrenuli prodaju karata. Kažu i da su pronašli dvoranu u drugom gradu, kad im je stigla još jedna zabrana, zbig čega su koncert na kraju otkazali.
No, gradske vlasti Bülacha, su za Dnevnik.hr pojasnile da je cilj zabrane osiguranje javne sigurnosti i urednog tijeka događanja u gradu, a ne, kako se nagađalo - političke konotacije.
"Važno nam je naglasiti da organizator nije dobio ni ugovor o najmu gradske dvorane u Bülachu niti dozvolu gradske policije za održavanje događaja. Također smo ga 17. rujna 2025. godine upozorili u vezi s prodajom ulaznica i promocijom događaja bez dozvole te informirali o važećim zakonima i potencijalnim rizicima.
Žao nam je što se putem različitih kanala redovni postupak provjere stavlja u politički kontekst", poručili su iz grada Bülacha dodajući da se koncert može organizirati u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj.