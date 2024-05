Švicarac Nemo je nebinarna osoba. Evo što to znači i kako ih treba oslovljavati

Koristite ime koje osoba traži od vas. Ovo je jedan od najkritičnijih aspekata poštovanja prema nebinarnoj osobi, budući da ime koje ste koristili možda ne odražava njihov rodni identitet. Ne pitajte nekoga kako mu je bilo staro ime.

Pokušajte ne stvarati nikakve pretpostavke. Ne možete reći je li netko nebinaran samo promatrajući osobu, baš kao što ne možete reći je li netko transrodan samo po tome kako izgleda. Nebinarna osoba može izgledati ženstveno, muževno ili 'genderless', a može i pokazivati ​​više rodnih karakteristika istodobno.

Ako niste sigurni koje zamjenice netko koristi, pitajte. Različiti nebinarni ljudi mogu koristiti različite zamjenice. Mnogi nebinarni ljudi koriste 'they', dok drugi koriste 'he' ili 'she', a treći koriste neke druge zamjenice. U hrvatskoj je to malo veći izazov, s obzirom da svaka imenica u hrvatskom jeziku, za razliku od engleskog, ima gramatički rod, a zamjenica 'oni' je muškog roda. Možda bi više odgovarala zamjenica ‘ono’ , ali je nebinarne osobe često smatraju uvredljivom jer ta zamjenica označuje nešto malo, nezrelo ili mlado, objasnili su za portal Srednja.hr s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dakle, iako je možda neugodno pitati kako oslovljavati nekoga, to je jedan od najjednostavnijih i najvažnijih načina iskazivanja poštovanja prema nečijem identitetu.