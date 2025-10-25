Sve je na stolu: Donald Trump mogao bi Rusiji uvesti nove sankcije

Sjedinjene Američke Države pripremile su nove sankcije Rusiji , doznaje Reuters pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika i još jednu osobu upoznatu s tim pitanjem, a prenosi The Kyiv Independent . Prema navodima, sankcije bi se trebale uvesti u slučaju da ruski predsjednik Vladimir Putin nastavi odugovlačiti s okončanjem rata u Ukrajini i ne pokaže interes za konstruktivne pregovore.

Kako podsjeća ukrajinski portal, Trumpova je administracija 22. listopada objavila prve sankcije protiv Rusije, a koje su bile bile usmjerene na dvije najveće ruske naftne kompanije Rosneft i Lukoil te njihove podružnice. Sada bi se dio sankcija trebao odnositi na ruski bankarski sektor i infrastrukturu koja se koristi za opskrbu tržišta naftom. Prošlog tjedna ukrajinski su dužnosnici predstavili SAD-u nove prijedloge sankcija, a među njima su i mjere za prekid svih veza ruskih banaka sa sustavom temeljenim na dolaru, no ostaje nepoznate razmatraju li se ozbiljno ti prijedlozi.

Dva Reutersova izvora rekla su da su američki dužnosnici obavijestili Europu kako podržavaju plan Europske unije o korištenju zamrznute ruske imovine za kupnju američkog oružja za Kijev na zahtjev Ukrajine. Washington je, navodno, već održao preliminarne razgovore o korištenju ruske imovine koja se nalazi u SAD-u, piše The Kyiv Independent, navodeći da je Europska unija u veljači 2022. zamrznula oko 300 milijardi dolara deviznih rezervi ruske središnje banke, zabranjujući sve transakcije povezane s njihovim upravljanjem.

To, prema istom izvoru, sugerira oštar stav SAD-a prema pitanju okončenja rata, ali i potencijalni pritisak na ruski naftni sektor.

Podsjetimo, planirani sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o ratu u Ukrajini stavljen je na čekanje, a Trump je izjavio kako ne želi 'beskoristan sastanak' dok Moskva odbija prekinuti borbe na trenutnoj crti bojišta. Naime, europski čelnici i Volodimir Zelenski objavili su ranije zajedničku izjavu u kojoj navode da bi pregovori o završetku rata trebali započeti zamrzavanjem sadašnje crte bojišta te optužili Rusiju da nije 'ozbiljna' po pitanju mira. Zelenski je rekao da su razgovori o crti 'tek početak diplomacije', a da Moskva čini sve kako bi ih izbjegla. Dodao je da je jedina tema koja Rusiju može natjerati da 'obrati pozornost' - isporuka dalekometnog oružja Ukrajini.