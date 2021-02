Svaki šesti Rus gleda negativno na Putina nakon Navaljnijeva videa

Svaka šesta osoba zauzela je negativan stav prema predsjedniku Vladimiru Putinu nakon što je zatvoreni kritičar Kremlja Aleksej Navaljni objavio video u kojem se ruski čelnik povezuje s luksuznom palačom, pokazala je anketa objavljena u ponedjeljak.

Poslovni čovjek Arkadij Rotenberg, Putinov bivši džudo partner, rekao je da je palača njegova nakon što je Putin rekao učenicima da palača ne pripada ni njemu ili njegovoj obitelji.



Anketa koju je u ponedjeljak objavio Levada Center, koji nije povezan s vlastima, pokazala je da je 26 posto odraslih Rusa - ili svaki četvrti - pratilo Navaljnijevu istragu, dok 31 posto nije čulo za nju.

Sedamnaest posto ispitanih reklo je da ima lošije mišljenje o Putinu nakon što su ga gledali, iako je 77 posto reklo da se njihovo mišljenje o njemu nije promijenilo.

Navaljnijev saveznik Leonik Volkov zadovoljan je nalazima. "Kad ljudi gledaju, to djeluje", napisao je Volkov na Twitteru. "Sedamnaest posto onih koji su to vidjeli i rekli da negativnije gledaju na Putina puno je. Govorimo o milijunima ljudi. To je bitka - u izravnom smislu - za umove Rusa."



U anketi Levade sudjelovalo je 1.616 odraslih osoba širom zemlje, a provedena je od 29. siječnja do 2. veljače.