Suverenisti predlažu interpelaciju, Pavliček: Krećemo s prikupljanjem potpisa zbog neopravdanog povećanja cijena

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček najavio je u ponedjeljak da kreću s prikupljanjem potpisa za interpelaciju zbog neopravdanog povećanja cijena, za što je po njemu najodgovorniji premijer Plenković koji je, unatoč upozorenjima, gurao Hrvatsku u eurozonu

„Krećemo s prikupljanjem potpisa za interpelaciju o radu Vlade u vezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena , prije i nakon uvođenja eura. U zadnjih nekoliko mjeseci došlo je do drastičnog rasta cijena proizvoda i usluga, što možemo vrlo usko povezati s ulaskom Hrvatske u eurozonu”, najavio je Pavliček na konferenciji za novinare u Saboru.

"Do drugog vala poskupljenja došlo je tijekom jeseni zbog rekordne inflacije od 13,5 posto, a do zadnjeg neposredno nakon ulaska u eurozonu, kada su brojne cijene porasle od pet do čak 50 posto."

„Glavni i odgovorni za ovakav neopravdani rast cijena su Andrej Plenković i njegovi ministri. To je bio njegov politički projekt i on je, unatoč svim upozorenjima, gurao Hrvatsku u eurozonu. U više navrata smo upozoravali da će doći do drastičnog poskupljenja roba i usluga”, kazao je.

Dodao je da nijedna država nije ulazila u eurozonu kada je imala inflaciju 13,5 posto. Smatra da je uvođenje eura trebalo biti odgođeno i da se o tome trebalo pitati građane na referendumu.

Interpelacijom, naglasio je, želimo Vladu obvezati da ministar gospodarstva najmanje jednom mjesečno Sabor izvijesti što se poduzima za suzbijanje neopravdanog rasta cijena te da nakon usvajanja interpelacije objavi 'crne liste' svih poslovnih subjekata za koje Državni inspektorat utvrdi da su neopravdano dizali cijene, ali i da se za takve ukinu državne subvencije za 2023. godinu.

Naveo je da je poljski premijer prije tri dana izjavio da zbog ovakvog sumanutog rasta cijena u Hrvatskoj, Poljska neće ući u eurozonu, a, napominje, riječ je o državi s 40 milijuna stanovnika koja je financijski daleko jača od Hrvatske.

Pavliček strahuje da će sada doći do drastičnog pada standarda građana, a da će inflacija vrlo vjerojatno ići preko 15 posto, što će, smatra izazvati novi val iseljavanja, a time i totalni demografski potop Hrvatske.