Sutra opet jako vruće, ali bit će i pljuskova s grmljavinom: Evo kad stiže pad temperatura

Jutarnja temperatura zraka od 20 do 22 , a najviša dnevna uglavnom od 33 do 36. Samo malo manje vruće bit će u središnjim krajevima, uz narančasto upozorenje na toplinski val. Prevladavat će sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom i samo malom vjerojatnosti za rijetke pljuskove, pokazuje prognoza Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a za Dnevnik HRT.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće. U gorskim krajevima uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, uz obalu između 22 i 25. Najviša dnevna od 29 do 31, na moru između 32 i 35 stupnjeva.

U Dalmaciji vrlo vruće

U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. U njezinoj unutrašnjosti poslijepodne mjestimice mala do umjerena naoblaka te vrlo mala vjerojatnost za pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab, prema otvorenom moru mjestimice i umjeren sjeverozapadni. More malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 19 do 21, uz obalu između 24 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 37. Podjednako vruće bit će i na krajnjem jugu zemlje, gdje će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a temperatura mora od 26 do 28 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Atmosfera neće biti posve stabilna pa će mjestimice biti pljuskova, osobito u srijedu i četvrtak.

Crveni meteoalarm ostaje

Na Jadranu idućih dana obilje sunčana vremena, a na snazi će i dalje biti crveno upozorenje na toplinski val. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u srijedu i četvrtak na sjevernom dijelu prolazno bura.

Prognostičar televizije N1 analizirao je izračune prognostičkih modela te predviđa da će prodor hladnijeg zraka uslijediti za desetak dana.