Sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj, uz veliku opasnost od toplinskog vala u unutrašnjosti i na dijelu Jadrana

U srijedu će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod

U Zagrebu danas sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša temperatura od 34 do 37 °C, a u okolnom gorju oko 27 °C. Prognoza po regijama Istočna Hrvatska Sunčano i vrlo vruće, ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab. Najviša temperatura od 35 do 37 °C. Središnja Hrvatska Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna od 34 do 37 °C.

Gorski kotar i Lika Sunčano i vruće, ponegdje s malom do umjerenom naoblakom, osobito potkraj dana. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna od 30 do 34 °C. Istra Pretežno vedro i sunčano, a navečer i u noći prolazno povećanje naoblake uz mogućnost za poneki pljusak. Puhat će slabo jugo i jugozapadnjak, a krajem dana i u noći ponegdje okretati na slab do umjeren istočnjak. More će biti malo valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 20 do 24 °C, najviša dnevna od 31 do 34 °C.

Sjeverni Jadran Sunčano i vruće, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 32 do 34 °C. Dalmacija Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni, jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 °C, u unutrašnjosti i do 38 °C.

Prognoza za četvrtak Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti mjestimice i vrlo vruće. Puhat će povremeno umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 °C. U Zagrebu pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, a najviša dnevna između 35 i 37 °C.