Sunčanije i toplije, još ponegdje kiša s grmljavinom. Evo što nas čeka za vikend

Poslijepodne postupno razvedravanje u svim predjelima, ali i dalje uz mogućnost za malo kiše ili kraći lokalni pljusak, osobito u gorju, te na jugu i istoku. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, od sredine dana jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C.

I u gorskoj Hrvatskoj slab vjetar, uz mnogo oblaka i mjestimične kiše, ujutro moguća i magla. Na sjevernom će Jadranu biti za mnoge povoljnije vrijeme jer će kiše biti manje i samo lokalno, a i vjetar će oslabjeti pa će biti toplije. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima, no i s mjestimičnim neverinima, češće prijepodne. Vjetar slab do umjeren promjenjiva smjera, većinom sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.