Sunčan, ali ne posve stabilan petak je pred nama. A iznenađenja će biti i za vikend

U većini krajeva pretežno ili djelomice sunčano, no ne posve stabilno, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak

Promjenljivo i nestabilno. Bit će duljih sunčanih razdoblja, no uz više oblaka mjestimice će biti i kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Kiša je vjerojatnija na prijelazu sa subote na nedjelju te ponovno u ponedjeljak na zapadu. U subotu vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo.



U nedjelju će posvuda puhati umjeren do jak jugozapadnjak koji će krajem dana postupno okrenuti na sjeveroistočnjak, uz obalu na buru i sjeverozapadnjak. Toplije nego proteklih dana, no u ponedjeljak prolazno zahladnjenje.