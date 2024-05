Sunak povukao iznenađujući potez: Ovaj čovjek novi je britanski premijer?

A ako su ankete točne, vodstvo Laburističke stranke nad vladajućim konzervativcima trenutno je u prednosti više od 20 posto i on će postati novi premijer Ujedinjenog Kraljevstva na izborima 4. srpnja, piše Politico .

No ispod toga leži dublja trauma. Starmerov hladni i distancirani otac Rodney brinuo se većinu vremena o njegovoj majci, kojoj je dijagnosticirana rijetka autoimuna bolest kada mu je bilo 11 godina. 'Jedva je hodala veći dio svog života... morali su joj amputirati udove', rekao je u intervjuu za Politico prije nekoliko godina.

'On je instinktivno laburistički glasač i čovjek, ali nije plemenski laburist', rekla je osoba koja ga dobro poznaje.

Starmerovo putovanje do vrha stranke nije bilo slučajno. Dvije godine prije nego što se kandidirao za čelnu poziciju, svakog ponedjeljka počeo je održavati tajne pripremne sastanke s prijateljima i suradnicima od povjerenja.

Njegovi kritičari s ljevice kažu da je upravo to učinio otkako je njen predsjednik, brzo odustajući od '10 obećanja' koja je dao članovima tijekom svoje kampanje.

No njegov gotovo provladin vanjskopolitički stav prouzročio mu je probleme s bazom. Loše formuliran odgovor nakon Hamasovih napada 7. listopada, u kojem je sugerirao da Izrael ima pravo uskratiti struju i vodu Gazi, ozbiljno mu je narušio odnose s muslimanskim i propalestinskim biračima. Kasnije je pojasnio svoje primjedbe i od tada je pozivao na održiv prekid vatre.

Starmerov oprezni pragmatizam proteže se i na vanjsku politiku, a za razliku od svog ljevičarskog prethodnika, često bude na liniji vladine politike. Ne uvijek - on bi želio bliže odnose s EU-om. No podržao je napade na Jemen i iranske bespilotne letjelice koje su bile ispaljene prema Izraelu, a nakon što je izjave Donalda Trumpa nazvao 'odvratnim' 2016., sada kaže da će laburistička vlada surađivati s onim tko osvoji Bijelu kuću u studenom.

Poznat je po metodičnosti, često do točke suhoparnosti. Kao političar se pokušava razvijati mikroanalizom svog učinka — njegov je tim svojedobno gledao videoisječke njegovih nastupa u 'aktualnom prijepodnevu', glavnom tjednom sukobu sa Sunakom, te su mu pauzirali snimke kako bi istaknuli što je dobro napravio i gdje bi se mogao popraviti.

'Njemu to nije jasno', kaže njegov poznanik. 'Njegovi prijatelji su pravi prijatelji, ljudi s kojima igra nogomet - on ne vidi parlament kao društveni klub', poručuje.

Suradnici sada nastoje javnosti približiti opuštenijeg Starmera, kojeg privatno vide. Prošlog tjedna predstavio je svoje 'prve korake' u budućoj vladi, iskaznicu obećanja koja podsjeća na izbore 1997., na kojima su laburisti uvjerljivo pobijedili, a na predstavljanju se pojavio u ležernijem izdanju - sa zavrnutim rukavima košulje i samouvjerenijim stilom govora.

Ali što se tiče politike, finije detalje tek treba urezati. Njegovih šest 'prvih koraka' bili su samo uzak izbor nejasnih obećanja izvučenih iz širih politika usmjerenih na gospodarstvo, energiju, nacionalnu zdravstvenu službu i kriminal. Razvodnjene su nekoć radikalne politike zelenih ulaganja i ustavne reforme. Sindikati se boje da će niz hrabrih prijedloga za jačanje radničkih prava također biti razvodnjen prije nego što budu predloženi kroz zakone.

Tihi radikalizam i hrabra obećanja

Međutim takav oprez laburista ne čudi, s obzirom na to da iza sebe imaju četiri uzastopna izborna poraza. Rane s izbora 2010., kada su torijevci i birači okrivili laburističku vladu za nedavnu gospodarsku krizu, još uvijek su duboke. Starmer nije isključio buduća povećanja poreza pod laburistima, što su konzervativci iskoristili. No bez povećanja poreza prostor za poboljšanje javnih usluga bit će ozbiljno ograničen.

Ali u drugim područjima Starmerovi pristaše vjeruju da on pokazuje tihi radikalizam. Obećao je 1,5 milijuna novih domova tijekom pet godina, uključujući one na zelenom pojasu, što je sporno lokalno pitanje koje će ga sigurno koštati dijela podrške imućnih birača. Obećanje o dekarbonizaciji cijele britanske elektroenergetske mreže do 2030. toliko je hrabar iskorak da ga se čini gotovo nemoguće ispuniti.

Sve izglednijom mogućnosti da će laburisti sastavljati vladu Starmer je uspješno ujedinio većinu svoje nekoć podijeljene stranke iza sebe. Privatno se savjetuje i s oba bivša premijera laburista, Tonyjem Blairom i Gordonom Brownom. No ni njih dvojica neće dobiti sve što žele - Blair forsira novu tehnologiju poput umjetne inteligencije, a Brown poziva Starmera da bude izdašniji u pogledu socijalne pomoći.

Nadolazeći tjedni mogu izoštriti oštrice Starmerove politike, baš kao što će, ako pobijedi, gomila strukturnih problema s kojima se Britanija suočava staviti na kušnju njegovo balansiranje između današnjeg opreza i vizije koju ima za budućnost.

Ali za sada je njegova predizborna poruka jednostavna - vrijeme je za promjene nakon 14 godina torijevskog 'kaosa'. Ankete pokazuju da bi samo ta obična poruka mogla biti dovoljna da ga odvede u Downing Street u srpnju.