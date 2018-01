Šuica: Odbijanjem cijepljenja djece, životnoj opasnosti izlažu se i druga djeca i odrasli

Problem pada procijepljenosti diljem Europske unije ponovno je aktualiziran nakon pojave epidemije ospica u susjednim državama. Protekle dvije godine Europu je zahvatila epidemija ospica zbog nedovoljne procijepljenosti stanovništva i na taj način izazvala nekoliko teških slučajeva sa smrtnim ishodom, koji su pogodili djecu i mlađe odrasle osobe.

Manjak informiranosti građana o važnosti cijepljenja djece Dubravka Šuica je navela kao ključan problem u širenju epidemija zaraznih bolesti. Roditelji koji ne žele cijepiti svoju djecu tvrdeći da je dovoljna zaštita procijepljenost druge djece, u životnu opasnost dovode sve one koji se iz zdravstvenih razloga (kemoterapija, lijekovi, alergija) ne smiju cijepiti, te su ovisni o grupnom imunitetu koji ih širi od bolesti.

'Pad povjerenja, zbog straha od negativnih nuspojava, dovodi do odbijanja cjepiva koja spašavaju život. Koje akcije Komisija planira poduzeti kako bi povratila povjerenje javnosti u cjepiva, kao važno globalno javnozdravstveno pitanje?', naglasila je Šuica u svibnju prošle godine, priopćeno je iz njegnog Ureda.

'Pozivam sve roditelje da se, imaju li nedoumica o cijepljenju, informiraju kod svog liječnika koji će ih upoznati s procedurom i posljedicama eventualnog necijepljenja', naglasila je Šuica i u srpnju prošle godine opet upozorila Komisiju: 'Necijepljena djeca povećavaju osjetljivost i narušavaju imunitet ukupne populacije. Također, time se povećava mogućnost da ponovno dođe do širenja i cirkulacije virusa koji su do sada bili neutralizirani, čemu svjedočimo posljednjih godina u više europskih zemalja. S obzirom na to da se diljem Europske unije povećava taj negativan trend, što zadire u sferu javnog zdravlja, ali i međunarodne, a posebno regionalne i nacionalne sigurnosti država članica, na koji način Komisija planira pomoći državama članicama oko informiranja stanovništva o bitnosti cijepljenja djece?'

Komisija se očitovala kako je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procijepljenost cjepivom za ospice za prvu i/ili drugu dozu smanjena između 2010. i 2015. u trećini država članica EU-a. Najveća smanjenja zabilježena su u Bugarskoj, Italiji i Rumunjskoj. Iako su politike cijepljenja u nadležnosti država članica, Komisija podupire države članice u tom području. Komisija podupire inicijative za dijeljenje informacija o politikama cijepljenja u Odboru za zdravstvenu sigurnost. U tom kontekstu također koordinira s državama članicama spremnost za slučaj izbijanja bolesti, procjenu situacije te upravlja izbijanjem zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

Također je navedeno kako Komisija zajedno s predstavnicima država članica, industrije, akademske zajednice i civilnog društva održava radionice na temu cijepljenja koje znatno pridonose poboljšanju suradnje na razini EU-a u cilju suzbijanja oklijevanja u pogledu cijepljenja, uklanjanja nedostataka i jačanja rutinskog cijepljenja.