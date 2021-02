Sudac iz afere stečejavi iznio obranu: Za pola toga nemam pojma da se događalo, jer sam bio više pijan nego trijezan

Kovačiću, koji je iznio obranu i priznao, istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako je sam tražio da ga se razriješi sudačke dužnosti, sudac prestaje biti 30. travnja

'To što ste napisali i za što me sumnjičite, to je sve istina. No ja za pola toga nemam pojma da se događalo, jer sam bio više pijan nego trijezan', branio se, kako neslužbeno doznaje Večernji list, Mihael Kovačić, sudac Trgovačkog suda.

Kovačić je s još 12 osoba uhićen prošloga tjedna zbog sumnje da su 12 godina iz stečajnih masa poduzeća čije je stečajeve vodio, izvukli oko 30 milijuna kuna.

Neslužbeno Večernji list doznaje da je istražiteljima objašnjavao i da je razrješenje tražio zato što se od svega – umorio.