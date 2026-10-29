Plenković o Ustavnom sudu: 'Riječ je o ozbiljnoj opstrukciji. Oni okupiraju institucije'

'Vlada je donijela procjenu da iznos minimalne plaće povećamo za 80 eura bruto. To je povećanje s 1050 na 1130. To je realan iznos i iskorak koji je dobar za otprilike 50.000 radnika koji su na minimalnoj plaći', istaknuo je.

Potom se osvrnuo na odluku Vlade o povećanju minimalne plaće, koja će od Nove godine iznositi 1130 eura bruto.

Prije svega čestitao je županiji na vrijednim investicijama i najavio da će Vlada nastaviti ulagati u sjever Hrvatske.

S obzirom na to da će to dodatno opteretiti poslodavce, premijer je rekao da se donose kompenzacijske mjere za njih. Tako je pojasnio da će u prva tri mjeseca 2027. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje plaćati poslodavcima, koji to zatraže, razliku između aktualne i buduće minimalne plaće. Kaže kako će im to dati vremena za prilagodbu.

'To je dobro i korisno i to potvrđuje ogromna skok minimalna plaće u naših 10 godina mandata. Vjerujem da smo našli pravu mjeru koju potvrđuju i procjene ekonomskih stručnjaka', istaknuo je premijer.

Nije mogao izbjeći novinarsko pitanje o slučaju Geodezija, u kojem se još dvoje osumnjičenika nagodilo. Premijer je rekao da 'oni koji su uključeni u taj proces sami odlučuju'.

Na pitanje o SDP-ovoj tvrdnji da HDZ na ustavne suce gleda kao na 'vaše i naše', premijer je ponovio svoj stav.

'Ti patetični spinovi su toliko jadni da ne znam tko prati činjenice, a ne spinove, može vjerovati da politika SDP-a i Možemo nije u vrlo jasnoj opstrukciji rada Ustavnog suda. Što se vidi ako njihovih troje sudaca kaže nećemo dolaziti na posao. Njihova plaća je puno veća nego vaša. Tako nešto neodgovorno dugo nismo vidjeli. Boje se snimanja sjednica. Isti suci koji su prije par godina tražili da javnost bude uključena u sjednice. Riječ je o licemjerju i ovih koji to rade, a izabrani su u Ustavni sud, a još veći neistiniti komentari od onih koji su ih tamo predložili', poručio je.

Dodao je kako su SDP i Možemo zapravo ti koji okupiraju institucije, jer oporba još nije dogovorila izbor tri suca Ustavnog suda.

'Riječ je o velikoj, ozbiljnoj opstrukciji. Oni okupiraju institucije. Lažni narativ SDP-a i Možemo o tome da vlada i većina okupira institucije je njihova politika. Ne žele ih samo blokirati izvana, nego iz ruiniraju iznutra', istaknuo je premijer Plenković.