kod varaždina

Ceste odnijele još jedan život: Žena preminula u bolnici nakon prometne nesreće

M.Da./Hina

29.10.2026 u 19:18

Prometna policija/Ilustracija
Prometna policija/Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Šezdesetpetogodišnja žena umrla je od posljedica ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 14,30 sati dogodila na državnoj cesti DC2 između Zamlake i Vrbanovca, priopćila je varaždinska policija

U nesreći su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo, a ozlijeđen je i vozač teretnog vozila.

Žena je nakon nesreće prevezena u Opću bolnicu Varaždin, gdje je preminula od posljedica ozljeda.

vezane vijesti

Policija obavljala očevid. Hrvatski autoklub je izvijestio da je prekinut promet na DC2 Varaždin-Ludbreg ﻿između Zamlake i Vrbanovca, a obilazak je lokalnim cestama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRVI SU VEĆ PODIJELJENI

PRVI SU VEĆ PODIJELJENI

Vučićev propagandist najavio 1000 otkaza: 'Voli vas vaš Žex'
izraz sućuti

izraz sućuti

Stižu izrazi sućuti nakon pada helikoptera kod Brčkog: Javili se Dodik, Meloni, Kallas...
AMBICIOZNO

AMBICIOZNO

SDP i Možemo! predstavili program gospodarenja otpadom: Potrebna dva mandata i milijarde eura?

najpopularnije

Još vijesti