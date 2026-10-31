Studenti u Zagrebu očajnički traže stanove: Za 20 kvadrata plaćaju pozamašne cifre

Studenti koji dolaze studirati u Zagreb, a nisu dobili smještaj u domu, i ove godine muku muče s pronalaskom stanova, pogotovo onih po prihvatljivoj cijeni. Osim cijene, problem su im i najmodavci koji se ne drže dogovora, a nije rijetkost da fotografije stana ne odgovaraju stvarnom stanju

U studentskim domovima u Zagrebu smjestiti se može oko 6.100 studenata, no zanimanje za tu vrstu smještaja nadmašuje kapacitete. Iz Studentskog centra u Zagrebu Hini su rekli da su za akademsku godinu 2026./2027. zaprimili 9754 prijave za smještaj u četiri studentska doma, u kojima je dostupno 6097 kreveta.

Dodatan problem ove godine studentima donosi obnova dvaju paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić na Savi, što u stvarnosti znači 852 mjesta manje. Pravo na subvenciju za privatni smještaj u Zagrebu ove godine ima 906 studenata koji nisu dobili mjesto u domu. Takvima država mjesečno daje 152 eura kroz akademsku godinu, što prema studentskim iskustvima pokriva tek manji dio troškova stanovanja.

studentski dom Izvor: Cropix / Autor: CROPIX / Marin Tironi



studentski dom Izvor: Cropix / Autor: CROPIX / Marin Tironi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih doznačuje sredstva Studentskom centru, koji ih potom isplaćuje studentima. Za stan od 20-ak 'kvadrata' do 500 eura mjesečno Nives, studentica elektrotehnike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ), ove godine zbog obnove paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić nije dobila smještaj u domu, ali je dobila državnu subvenciju za privatni smještaj. Kaže da je ugovor potpisala tek prije nekoliko dana te da još nije primila nijednu uplatu, zbog čega ne zna kada može očekivati novac. Iako je zahvalna na subvenciji, smatra da je njezin iznos nedostatan jer ne pokriva ni polovinu troškova najma, osobito studentima koji stan unajmljuju sami ili s jednim 'cimerom'.

Privatni smještaj tražila je putem oglasnika Njuškalo i drugih oglasa, a na kraju ga je pronašla u Facebook grupi. Za stan površine 20-ak metara četvornih, uključujući najamninu i režije, izdvaja do 500 eura mjesečno. Manje kreveta zbog obnove paviljona U Studentskom domu Stjepan Radić, gdje je pravo na smještaj u aktualnoj akademskoj godini dobio 3161 student, cijene smještaja posljednjih godina postupno su rasle s rastom troškova energenata, održavanja i plaća zaposlenika. Mjesečna subvencionirana cijena smještaja u domu kreće se od 40 eura, dok prosječna iznosi 77,14 eura.

Studentski domovi Cvjetno i Stjepan Radić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+19 Studentski domovi Cvjetno i Stjepan Radić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Josipa, studentica diplomskog studija novinarstva, već šestu godinu živi u tom studentskom domu. Ističe da je ove godine strahovala da neće dobiti mjesto zbog obnove dvaju paviljona i manjeg broja kreveta i soba. Dom trenutačno plaća 74 eura mjesečno, a kada se prvi put uselila, plaćala je 350 kuna, odnosno oko 46 eura. Cijena se postupno povećavala na 50 i 55 eura, a prošle je godine iznosila 62 eura. "Rekla bih da se cijena značajnije povećala, ali je opet prihvatljiva”, ocijenila je Josipa. Traženi stanovi po pristupačnoj cijeni i na dobroj lokaciji Emilija, studentica diplomskog studija anglistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tri je godine živjela u Studentskom domu Stjepan Radić, a godinu dana u domu Cvjetno naselje. Na petoj godini studija odustala je od smještaja u domu, navodeći da joj se više nije dalo živjeti domskim životom. "Život u domu je bez premca po pitanju troškova, ali se za tu cijenu treba odreći svih komfora života u privatnom smještaju – a nije mi se dalo više niti odricati", objasnila je.

Privatni smještaj tražila je oko dva mjeseca, pregledavajući brojne Facebook grupe za najam stanova u Zagrebu i raspitujući se među prijateljima, a pritom se oglasnik pokazao najkorisnijim izvorom oglasa. Kao jedan od najvećih problema pri traženju stana izdvojila je komunikaciju s najmodavcima, ali i veliki interes najmoprimaca za stanove u dobrom stanju, po pristupačnoj cijeni i na prihvatljivim lokacijama. Najmodavci ne odgovaraju na upite, ne jave se povratno „Najmodavci se ponekad na telefonske pozive ne bi ni javili, nekad bismo se dogovorili za razgled stana, pa mi se ne bi povratno javili s adresom, a tri puta se dogodilo da smo upoznali najmodavce, razgledali stan, usmeno se dogovorili da ćemo uzeti stan, i onda bi se najmodavci prestali javljati”, zaključila je Sinjeri. Sada s partnerom živi u Novom Zagrebu, u dvosobnom stanu novogradnje površine 46 metara četvornih, za koji mjesečno izdvajaju 650 eura. Kada su se uselili u ljeto 2025. godine, najamnina je iznosila 590 eura.