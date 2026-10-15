Tomašević: 'Povećanje poreza na nekretnine je apsolutno nužno, među najgorima smo u EU-u'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da je povećanje poreza na nekretnine s pet na osam eura po četvornom metru godišnje 'apsolutno nužno' kako bi se dio od oko 55.000 praznih stanova u Zagrebu stavio u funkciju stanovanja

Tomašević je na konferenciji za novinare u stanci sjednice Gradske skupštine rekao da je Zagreb jedan od najgorih gradova u EU po broju praznih stanova te da bi njihovo uključivanje u dugoročni najam utjecalo na cijene najamnina, koje kontinuirano rastu. "Nije normalna situacija da je čak 55.000 stanova u gradu Zagrebu prazno”, rekao je Tomašević, dodajući da privatni sektor u posljednjih deset godina u prosjeku izgradi oko 3000 stanova godišnje. Za stan od 50 četvornih metara godišnji porez povećao bi se s 250 na 400 eura, naveo je gradonačelnik, ističući da se iznajmljivanjem putem platformi za kratkoročni najam taj iznos može ostvariti u tri noći. Povećanje poreza donijelo bi gradskom proračunu dodatnih šest milijuna eura, što, prema Tomaševićevim riječima, nije dovoljno ni za izgradnju jednog dječjeg vrtića. Ukupni prihodi od poreza na nekretnine u idućoj se godini procjenjuju na 16 do 17 milijuna eura što je, kako je kazao, 100 puta manje nego od poreza na dohodak.

'Nevjerojatne su kritike oporbe' "Očito radi jednog postotka sigurno ne radimo ovo, nego radimo radi stambene politike i radi pravednosti”, poručio je, odbacujući oporbene kritike da je riječ o "haraču da bi zaradili". Kritike oporbe ocijenio je "nevjerojatnim". Tomašević je odbacio i tvrdnje oporbe da povećanje poreza dovodi u pitanje privatno vlasništvo, "da se radi o feudalizmu", navodeći da porez na nekretnine postoji u većini država Europske unije te da su njegovu uvođenju i maksimalnoj visini pravni okvir postavili Vlada i Hrvatski sabor. "Stvari koje smo danas čuli, a čuo sam da su ponovljene i na konferenciji za medije od, recimo, zastupnika Drito, mislim da su oni baš najviše pretjerali danas u tome", rekao je Tomašević. "To znači da je feudalizam u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Austriji, svugdje je ono feudalizam", dodao je.

Što donosi porez na nekretnine Izvor: tportal.hr / Autor: tportal

'Smanjili smo sve što smo mogli' Ponovio je da porez ne plaćaju vlasnici koji žive u svojim nekretninama ni oni koji ih dugoročno iznajmljuju, ustvrdivši da je mjera usmjerena na vlasnike koji nekretnine drže praznima. Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost da smanji porez na dohodak, gradonačelnik je rekao da je porezno opterećenje porezom u Zagrebu trenutačno najmanje u posljednjih 30 godina. "Smanjili smo sve što smo mogli", istaknuo je Tomašević. Dodao je da će Grad zbog poreznih promjena kojima se ukida porez na dohodak na mirovine do 5.000 eura iduće godine izgubiti 85 milijuna eura. Podržao je rast mirovina i njihovo porezno rasterećenje, ali je doveo u pitanje prag od 5.000 eura. "Netko tko ima 4.500 eura mirovinu neće plaćati porez na dohodak, a netko tko zarađuje 2.000 eura kao plaću, hoće", rekao je Tomašević.

Sjednica Skupštine Grada Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL







+21 Sjednica Skupštine Grada Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

'Oporba na strani krupnog kapitala' Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, SDP-ov Matej Mišić, najavio je da će Klub gradskih zastupnika SDP-a podržati povećanje poreza na nekretnine. Rekao je da su tri oporbena kluba - HDZ-DP-HSU, Drito i Zagrepčanke zatražila povlačenje te točke s dnevnog reda, uz obrazloženje da se radi o dodatnom poreznom opterećenju građana. "Oporba je izabrala stati na stranu krupnog kapitala, mešetara nekretnina umjesto na stranu građana", ustvrdio je.