Zadar poput Zagreba odlučio dignuti porez na nekretnine: Uvode se tri zone

Riječ je o prijedlogu koji bi, ako ga Gradsko vijeće usvoji, d onio osjetno veće godišnje obveze vlasnicima nekretnina koje podliježu oporezivanju. Grad pritom ističe da želi potaknuti korištenje praznih stanova za dugoročno stanovanje , povećati dostupnost stanova mladim obiteljima te dio prihoda usmjeriti u priuštivo stanovanje, obnovu gradske jezgre i otočnu infrastrukturu, javlja Slobodna Dalmacija.

Razlike postaju posebno vidljive na konkretnim primjerima. Za nekretninu površine 70 četvornih metara koja podliježe oporezivanju, godišnja obveza na Poluotoku iznosila bi 350 eura. Na ostatku kopnenog područja iznosila bi 210 eura, dok bi vlasnici oporezivih nekretnina na otocima plaćali 140 eura godišnje.

Povećanje poreza ne odnosi se na sve nekretnine. Zakonsko oslobođenje i dalje vrijedi za nekretnine koje služe za stalno stanovanje, kao i za one koje se iznajmljuju za stalno stanovanje najmanje deset mjeseci u godini za koju se utvrđuje porez.

Oporezivanju tako mogu podlijegati prazni stanovi, kuće za odmor i nekretnine namijenjene kratkoročnom turističkom najmu, ako za njih nije ostvareno neko od zakonskih oslobođenja.