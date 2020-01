Stručnjakinja otkrila kako će izgledati Milanovićeva inauguracija: 'Bit će jednostavno, ali svečano'

Izrabrani predsjednik Zoran Milanović jučer je objavio da se njegova inauguracija neće održati na Markovu trgu nego na Pantrovčaku. Reakcije se ne stišavaju, a svoje mišljenje dala je i bivša ravnateljica Državnog protokola i protokola predsjednika Republike Milada Privora

'Nisam iznenađena ovakvom odlukom izabranog predsjednika jer je Milanović jedna osoba koja je svoja i na svoj način uvijek bila. Vjerojatno to nije jedino iznenađenje koje će imati. Bit će više onoga drukčijega nego je dosad bilo', kazala je Privora za RTL.

'To je najsvečaniji čin u jednoj državi i on treba biti svečan. Ne samo radi čina, nego i radi naroda koji to gleda. Inauguracija će imati, u mogućnostima u kojima je zamišljeno, vrlo svečani ton. Od samog ceremonijala, svi elementi moraju biti obuhvaćeni koji su predviđeni Ustavom, pa do odijevanja', kazala je Privora i dodala da to mora biti događaj koji će se pamtiti.