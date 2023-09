Stručnjakinja iz Vrapča o rizičnim faktorima suicida: Što se događa u umu depresivne osobe?

'Na svaki počinjeni suicid dolazi 20 i više pokušaja. Muškarci ga češće izvrše, a kod žena se bilježe češći pokušaji. Neka od objašnjenja za veći udio muškaraca u izvršenim suicidima je to što oni koriste 'agresivnije' metode za to, primjerice oružje. S druge strane, oni rjeđe traže psihološku pomoć zbog još uvijek prisutnih socijalnih stavova i očekivanja da su muškarcima 'manje dozvoljeni' osjećaji kao što su tuga, krivnja i nemoć. Kod njih je veći sram povezan s takvim osjećajima i češće to doživljavaju kao slabost ili nešto što pokušavaju prikriti', tumači dr. Ana Pavlović za tportal.

Stručnjakinja iz najpoznatije hrvatske psihijatrijske ustanove ističe da oko 80.000 ljudi u svijetu počini suicid svake godine, što znači da na taj način s ovog planeta svakih 40 sekundi 'ode' po jedna osoba. Dok je 2015. godine samoubojstvo bilo na 17. mjestu uzroka svih smrti, u skupini osoba u dobi od 15 do 29 godina predstavlja drugi vodeći uzrok smrti, navodi dr. Pavlović.