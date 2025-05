Stručnjak savjetuje što učiniti ako vam se na autocesti pokvari automobil. Jednu stvar treba odmah napraviti

'Kriminalističko istraživanje još traje . Došlo je do naleta autobusa na osobni automobil. U tom kretanju autobus je probio središnju zaštitnu ogradu i prevrnuo se na bok. Dvije osobe su smrtno stradale, a nitko od teže ozlijeđenih nije životno ugrožen. Zasad ne govorimo o srni kao mogućem uzroku nesreće', rekao je Mataija.

Nije htio otkrivati detalje o navodnom pokušaju signaliziranja drugim vozačima pomoću baterije, ali je pojasnio što učiniti u slučaju nesreće na autocesti. 'Nećemo u detalje, ali mogu reći da ako se dogodi da vam se automobil pokvari, najbolje bi ga bilo pomaknuti na zaustavnu traku, ali ako to nije moguće, vrlo je bitno napraviti sve da se ne dogodi nešto teže, kao što se dogodilo u ovoj prometnoj nesreći', kazao je. Istaknuo je i da je vrlo bitno ne ostati u vozilu ili stajati pored njega, nego prijeći na drugu stranu zaštitne ograde ako je to moguće.

Šoštarić je istaknuo problem putnika i ostalih sudionika u prometu koji se ne vežu sigurnosnim pojasom. 'Generalno, kada se dogodi teška prometna nesreća sa smrtnim posljedicama, to je nesretan splet okolnosti nekoliko faktora', rekao je. Kako je naglasio, to se dogodilo i u ovoj nesreći. 'Da se bilo koja okolnost prevenirala, ne bi došlo do smrtnih posljedica. Da je autobus bio noviji, imao sustav automatskog kočenja i prepoznavanja prepreka u mraku, možda bi se zaustavio ili udar ne bi bio tako jak', nastavio je.