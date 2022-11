Stručnjak otkriva pozadinu biznis trilera u Fortenovi: 'To je hibridna prijetnja, pokušaj destabilizacije hrvatskog poslovnog sustava'

Plan mirovinskih fondova osujećen je. Odjednom se pojavio bogati šeik koji kupuje ruski udio. Da u pozadini ovog biznis trilera zapravo stoji neprijateljska akcija Rusa i pravo hibridno djelovanje, za Dnevnik Nove TV o tome je govorio Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Na pitanje radi li se o izigiravanju sankcija, Akrap kaže: 'Pa vrlo vjerojatno bi o tome pravnici trebali nešto više o tome reći međutim po svemu sudeći po javno dostupnim podacima ovo se ne može nazvati prijateljskom akcijom ni prijateljskim djelovanjem tako da s obzirom na to da se radi i o djelovanju koje pokušava mimoići sankcije ne može tretirati nego kao kazneno djelo.'

Dodao je da će istraga pokazati koja je uloga hrvatskih posrednika, a na pitanje o čudnom tajmingu izlaska mirovinskih fondova iz dogovora o kupnji udjela, Akrap poručuje: 'To je jedno od pitanja na koje sigurnosni sustav također treba dati odgovor jer način na koji su oni izašli s obzirom na njihove aspiracije prema Rusiji i ovisnost o Rusiji u određenim poslovnim aktivnostima ukazuje da nisu sve stvari čiste i to je praktički jedan od onih pitanja na koje treba dati odgovor upravo taj mirovinski fond (op.a AZ mirovinski fond): zašto je, na koji način u to vrijeme izašao iz unaprijed dogovorene transakcije.